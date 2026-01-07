Traditionele verdienmodel flexbranche in zwaar weer door nieuwe regelgeving

De Nederlandse flexbranche staat voor een ingrijpende transitie, verwacht ING. Het vooruitzicht van strengere wetgeving, de hervatte controle op schijnzelfstandigheid en een structureel krappe arbeidsmarkt maken het traditionele verdienmodel onhoudbaar.

2026 brengt volgens de bank slechts een bescheiden herstel, terwijl een shake-out van uitzendorganisaties onafwendbaar lijkt. Om toekomstbestendig te blijven moet de kern van de dienstverlening verschuiven van bemiddeling naar bredere HR-dienstverlening, waarbij advies, opleiding en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Dit staat in het nieuwe vooruitzicht voor de flexbranche van ING Research dat vandaag is gepubliceerd.

Bescheiden groei in 2026

Na twee jaren van krimp stabiliseerde vorig jaar het aantal gewerkte uren in de Nederlandse flexbranche, bestaande uit uitzendbureaus, detacheerders, arbeidsbemiddelaars en payrollers. Voor 2026 verwachten de economen van ING een lichte groei van circa 1% in het aantal uitzenduren. Nu de economie weer enigszins groeit is de verwachting dat bedrijven geleidelijk aan meer gaan investeren en de vraag naar personeel toeneemt. Vorig jaar waren bedrijven nog terughoudend, onder meer door de wereldwijde onzekerheid en de politieke instabiliteit in Nederland.

Controle op schijnzelfstandigheid

De hernieuwde controle op schijnzelfstandigheid sinds begin 2025 maakten bedrijven ook terughoudend in hun vraag naar flexwerkers. Een deel van het werk dat voorheen door zzp’ers werd gedaan, kon niet langer als zodanig worden uitgevoerd. Dit zorgde voor verschuivingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven kozen er vaker voor om zzp’ers zelf in dienst te nemen, via een vast of flexibel contract. Dit blijkt ook uit cijfers van het CBS: in het derde kwartaal van 2025 waren er 73.000 minder zzp’ers actief in de werkzame beroepsbevolking, hun aandeel daalde van 13% naar 12%. Tegelijkertijd nam het aantal werknemers met een vast dienstverband met ruim 100.000 toe. Deze stijging kwam niet alleen door een groeiende beroepsbevolking, maar ook door een verschuiving van een flexibel naar vast dienstverband en de overstap van zzp’ers naar loondienst.

Marktomstandigheden blijven uitdagend

De grootste uitdagingen voor de flexbranche zijn de structurele krapte op de arbeidsmarkt en strengere wet- en regelgeving. Eind 2025 had ruim de helft van de flexbedrijven last van personeelsschaarste. Dit betreft zowel eigen personeel als uitzendkrachten en zet een rem op de groei van flexbedrijven. Door het personeelstekort stokt immers de toestroom van (nieuwe) uitzendkrachten en daarmee de groei. Ook is er nog altijd sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt, waardoor beschikbare kandidaten niet goed aansluiten bij de gevraagde profielen.

Wet- en regelgeving maakt uitzendwerk duurder en minder flexibel

Naast de hervatte controle op schijnzelfstandigheid, liggen er nog een aantal wetsvoorstellen voor hervorming van de arbeidsmarkt, waaronder de Wet ‘meer zekerheid flexwerkers’. Volgens deze wet krijgen uitzendkrachten per 1 juli 2026 dezelfde rechten als werknemers in loondienst, inclusief marktconform pensioen en transitievergoeding. Het uiteindelijke doel van de strengere wet- en regelgeving is om een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt te creëren tussen verschillende arbeidsvormen en door uitzendkrachten meer zekerheid te bieden. De keerzijde is dat uitzendwerk voor inhurende bedrijven niet alleen duurder wordt, maar ook minder flexibel.

Shake-out van uitzendorganisaties verwacht

Doordat uitzendwerk duurder wordt behoort het concurreren op arbeidsvoorwaarden definitief tot de verleden tijd. Een deel van het uitzendwerk in zijn huidige vorm zal in de toekomst dan ook weinig bestaansrecht meer hebben. Naar verwachting zal dit leiden tot een shake-out van uitzendorganisaties, en dan met name van bedrijven die hun bestaansrecht ontlenen aan zeer concurrerende flextarieven, mogelijk gemaakt door uitgeklede arbeidsvoorwaarden.

Strategische herpositionering noodzakelijk

“De tijd van concurreren op lage tarieven is voorbij”, zegt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. “Waar in het verleden volume centraal stond, zijn nu steeds vaker kwaliteit, expertise en specialisatie onderscheidende factoren. Flexbedrijven moeten zich opnieuw uitvinden. Wie niet investeert in opleiding, advies en duurzame inzetbaarheid, verdwijnt uit de markt.”



