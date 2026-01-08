Home » Rapport ‘AI in de accountancy: visie en ontwikkeling’

Rapport ‘AI in de accountancy: visie en ontwikkeling’

Accountancy, Nieuws

ICT Accountancy, onderdeel van Softwarepakketten.nl, heeft 75 softwareleveranciers gevraagd naar hun visie en ontwikkeling op het gebied van AI, met name gericht op de accountancy.  Ook enkele accountants- en administratiekantoren hebben gereageerd.

8 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

ICT Accountancy heeft de bevindingen in een gratis rapport gevat, dat ook een drietal nieuwe AI-tools van Nederlandse bodem, mede in relatie tot de auditpraktijk, belicht. Tevens wordt ingegaan op belangrijke begrippen rondom AI, zoals: Generative AI (GenAI), Large Language Models (LLM’s), Agentic AI en AI-agent, Model Context Protocol (MCP), Retrieval augmented generation (RAG), Machine learning (ML), Human in the loop (HITL) en Hallucinations. De AI-verordening (Europese AI-ACT), AI-geletterdheid en AI Privacy-first komen ook aan de orde.

Vooruitblik

Voor 2026 wordt verwacht dat met name het toepassen van MCP’s, voor het verbinden van externe systemen met AI-applicaties, zal leiden tot een zekere wedloop tussen softwareleveranciers. Talloze AI-applicaties kunnen dan gebruikt worden in combinatie met bestaande software in de accountancy en daarbuiten.

Meer informatie en opvragen complete rapport.

Tags: AI, software

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen