Rapport ‘AI in de accountancy: visie en ontwikkeling’

ICT Accountancy, onderdeel van Softwarepakketten.nl, heeft 75 softwareleveranciers gevraagd naar hun visie en ontwikkeling op het gebied van AI, met name gericht op de accountancy. Ook enkele accountants- en administratiekantoren hebben gereageerd.

ICT Accountancy heeft de bevindingen in een gratis rapport gevat, dat ook een drietal nieuwe AI-tools van Nederlandse bodem, mede in relatie tot de auditpraktijk, belicht. Tevens wordt ingegaan op belangrijke begrippen rondom AI, zoals: Generative AI (GenAI), Large Language Models (LLM’s), Agentic AI en AI-agent, Model Context Protocol (MCP), Retrieval augmented generation (RAG), Machine learning (ML), Human in the loop (HITL) en Hallucinations. De AI-verordening (Europese AI-ACT), AI-geletterdheid en AI Privacy-first komen ook aan de orde.

Vooruitblik

Voor 2026 wordt verwacht dat met name het toepassen van MCP’s, voor het verbinden van externe systemen met AI-applicaties, zal leiden tot een zekere wedloop tussen softwareleveranciers. Talloze AI-applicaties kunnen dan gebruikt worden in combinatie met bestaande software in de accountancy en daarbuiten.



