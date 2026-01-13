Belastingdienst start pilot kwaliteitsgerichte controle van OWR-formulieren box 3

De Belastingdienst start samen met verschillende koepel- en beroepsorganisaties een pilot waarbij ze meer wil steunen op de kwaliteit bij het opstellen van OWR-formulieren.

De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met SRA, RB, NOAB, NOB en NBA en richt zich op het formulier OWR (Opgaaf Werkelijk Rendement) in het kader van de tegenbewijsregeling box 3. Het doel is efficiënter toezicht, minder volledige controles en een gezamenlijke leercirkel om de kwaliteit van OWR-formulieren structureel te verbeteren.

Werkprogramma als uitgangspunt

Voor de OWR-aangifte is eerder een speciaal werkprogramma ontwikkeld. Leden van de deelnemende koepel- en beroepsorganisaties kunnen dit werkprogramma gebruiken als praktische leidraad bij het invullen van het OWR-formulier en het onderbouwen van het werkelijk behaalde rendement.

Het gebruik van dit werkprogramma is een belangrijke voorwaarde binnen de pilot. De Belastingdienst beschouwt het als een kwaliteitsborging: het programma zorgt ervoor dat alle relevante onderwerpen systematisch worden doorlopen en goed worden vastgelegd.

Steekproefsgewijs toezicht bij aantoonbare kwaliteit

De Belastingdienst maakt binnen de pilot een duidelijk onderscheid in toezicht:

OWR-formulieren ingevuld zonder gebruik van ‘het werkprogramma’ vallen onder regulier toezicht.

Bij gebruik van het werkprogramma én een getekende aansluitverklaring beoordeelt de Belastingdienst OWR-formulieren steekproefsgewijs. De resultaten worden gebruikt in een leercirkel, gericht op continue verbetering van de kwaliteit van toekomstige OWR-formulieren.

Deze leercirkel is gericht op continue kwaliteitsverbetering. Bevindingen uit de steekproeven worden geanalyseerd en via de koepel- en beroepsorganisaties teruggekoppeld aan de praktijk.

Gefaseerde pilot, start bij mkb

De pilot wordt gefaseerd ingevoerd en start met OWR-formulieren van entiteiten die vallen onder de competentie van de directie mkb. Mogelijk sluiten later ook de directies Particulieren (P) en Grote Ondernemingen (GO) aan.

In de eerste fase beoordeelt de Belastingdienst via een steekproef of de ingediende OWR-formulieren van voldoende kwaliteit zijn. De overige formulieren binnen de pilot worden vervolgens afgehandeld op basis van die resultaten. In de komende jaren blijft de kwaliteit gemonitord via periodieke steekproeven en terugkoppeling.

Voorwaarden voor deelname

Fiscaal dienstverleners die willen deelnemen aan de pilot moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

Zij werken met een passend kwaliteitssysteem, geborgd door aansluiting bij een deelnemende koepel- of beroepsorganisatie.

Binnen dat kwaliteitssysteem wordt het door de organisatie beschikbaar gestelde werkprogramma OWR-formulier gebruikt.

In het S2S-formulier (System-to-System) wordt het vakje ‘Gebruik werkprogramma’ (of ‘Gebruik WP’) aangevinkt.

De dienstverlener tekent de aansluitverklaring en neemt deel aan de leercirkel.

Aanmelden is noodzakelijk

Aanmelding voor de pilot is noodzakelijk om zichtbaar te maken dat bewust met het werkprogramma wordt gewerkt. Ook al start de pilot bij mkb-entiteiten, adviseert de Belastingdienst om vanaf het begin alle OWR-formulieren die aan de voorwaarden voldoen correct aan te vinken. Zo kan in de selectiesystemen direct rekening worden gehouden met de kwaliteit, ook bij een latere uitbreiding van de pilot. De aansluitverklaring is beschikbaar via de Belastingdienst en kan worden ingestuurd naar pilot.owr@belastingdienst.nl.