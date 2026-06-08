Kennisgroep fiscus: rente speelt geen rol bij box 3-rendement zerobonds

Zerobonds – ook wel nulcouponobligaties – zijn obligaties die tijdens de looptijd geen rente uitkeren. Die worden voor een prijs beneden de nominale waarde uitgegeven en doorgaans aan het einde van de looptijd afgelost voor de nominale waarde. De korting die bij aankoop wordt verkregen, is vergelijkbaar met rente die pas aan het einde van de looptijd van de obligatie wordt uitgekeerd.

Geen sprake van rente

Bij de kennisgroep was de vraag binnengekomen waaruit nu precies het werkelijke rendement van een zerobond bestaat onder de tegenbewijsregeling box 3. Dat rendement bestaat louter uit vermogensaanwas, zo laat de fiscus nu weten. “Hoewel het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de zerobond kan worden vergeleken met rente die pas aan het einde van de looptijd wordt uitbetaald, is feitelijk geen sprake van rente. Daarmee is ook geen sprake van een regulier voordeel. Jaarlijks wordt de waardemutatie van de zerobond in aanmerking genomen als vermogensaanwas.”

De kennisgroep overweegt dat het begrip ‘rente’ in de Wet IB 2001 niet wordt gedefinieerd. Alleen in het kader van de renseignering is in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 een definitie opgenomen. “Rente wordt voor die bepaling gedefinieerd als hetgeen tussen de geldgever en de geldnemer is overeengekomen als vergoeding voor het gedurende de looptijd van de geldlening ter beschikking stellen van de hoofdsom.”

Geen regulier voordeel

Op grond van die definitie is het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de zerobond geen rente. “In het kader van de tegenbewijsregeling box 3 is er bij zerobonds dan ook geen sprake van een regulier voordeel.” Bij een zerobond is geen sprake van een lopende termijn van inkomsten. “Voor de waardering van een zerobond wordt aangesloten bij de in de prijscourant genoteerde beurskoers. Bij het ontbreken van een beurskoers zal de waarde in het economische verkeer van de zerobond moeten worden bepaald. Hierbij vormen de waarde bij uitgifte, de looptijd, de marktrente en nominale waarde van de zerobond indicatoren om de waarde aan het begin en aan het einde van het jaar te berekenen.”