Belastingdienst verlengt uitstel OWR-formulier voor box 3 tot 1 oktober

De Belastingdienst heeft het generaal uitstel voor het indienen van OWR-formulieren voor box 3 verlengd tot 1 oktober 2026. Dat betekent dat belastingadviseurs in bepaalde box 3-zaken automatisch langer de tijd krijgen, zonder per geval afzonderlijk uitstel te hoeven aanvragen.

Dat meldt SRA op basis van het Webinar herstel box 3. Het uitstel geldt voor belastingjaren vanaf 2021 en ziet op OWR-formulieren die moeten worden ingediend na een motiveringsbrief over een eerder ingediend bezwaar of verzoek om ambtshalve vermindering.

Eerder al uitstel tot 1 mei

Eerder had de Belastingdienst al generaal uitstel verleend tot 1 mei 2026. De nieuwe termijn geldt onder voorwaarden. Er moet sprake zijn van een bezwaar of verzoek om ambtshalve vermindering tegen de box 3-heffing over een of meer belastingjaren vanaf 2021. Ook moet de Belastingdienst naar aanleiding daarvan een motiveringsbrief met een reactietermijn van twaalf weken hebben verzonden.

Daarnaast geldt het uitstel alleen als het bezwaar of verzoek is ingediend door een fiscaal dienstverlener of andere professionele rechtsbijstandsverlener, of als zo’n professional zich inmiddels als gemachtigde heeft gesteld.

Belastingjaren 2017-2020 geen uitstel

Voor OWR-formulieren na een attentiebrief geldt het generaal uitstel niet. Ook voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 geldt geen generaal uitstel. Wie daarvoor uitstel nodig heeft, moet per belastingplichtige een gemotiveerd verzoek indienen. Gebundelde verzoeken voor meerdere belastingplichtigen neemt de Belastingdienst volgens SRA niet in behandeling.