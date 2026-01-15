DAC8: uitbreiding automatische uitwisseling grensoverschrijdende rulings binnen EU

Vanaf 1 januari 2026 is de EU Directive on Administrative Cooperation 8 (DAC8) gewijzigd. Het betreft de 7e wijziging van deze richtlijn. Door de invoering van deze wijziging wordt de al bestaande automatische gegevensuitwisseling van grensoverschrijdende rulings binnen de EU uitgebreid.

Uitwisseling van grensoverschrijdende rulings gebeurt al voor niet-natuurlijke personen via Directive on Administrative Cooperation 3 (DAC3). DAC8 breidt deze uitwisseling met rulings uit die met natuurlijke personen worden gesloten.

Wat is DAC3?

DAC3 is een EU-richtlijn waarin onder andere de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen EU-lidstaten is geregeld. Deze richtlijn is in 2011 ingevoerd en wordt regelmatig gewijzigd waarbij nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Wijzigingen van de richtlijn worden veelal aangeduid met een nummer achter de afkorting DAC. DAC3 is de 2e wijziging van de Europese richtlijn. Deze wijziging verplicht EU-lidstaten om informatie over bepaalde grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken automatisch met elkaar uit te wisselen.

Wat is een ruling?

Om vooraf duidelijkheid te krijgen over de fiscale behandeling van een bepaalde situatie of transactie, kunt u met de Belastingdienst in vooroverleg treden. Als dat leidt tot een formele bevestiging, heet dat een ‘ruling’. Geeft een EU-lidstaat een ruling af die grensoverschrijdend is volgens DAC3, dan moet de lidstaat deze ruling delen met de andere EU-lidstaten.

Voorbeelden rulings:

Een ruling van een natuurlijk persoon over (een reeks van) grensoverschrijdende transacties van meer dan € 1,5 miljoen waarbij het bedrag expliciet in de ruling wordt genoemd.

Een ruling die zekerheid vooraf geeft over de fiscale woonplaats van een natuurlijk persoon.

Er geldt een uitzondering: rulings die zien op bronbelasting bij niet-ingezetenen met betrekking tot inkomsten uit arbeid, tantièmes, presentiegelden en pensioenen. Deze hoeven niet te worden uitgewisseld mits het bedrag van de transactie of reeks transacties onder de drempel van € 1,5 miljoen blijft.

De uitbreiding geldt uitsluitend voor rulings die zijn afgegeven, gewijzigd of verlengd op of na 1 januari 2026.

Bron: Belastingdienst