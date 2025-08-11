‘Nieuwe wet cryptobelasting levert weinig op’

DAC8 verplicht cryptobedrijven alle transacties van klanten te rapporteren aan belastingdiensten. De Nederlandse Belastingdienst heeft daar echter weinig aan, omdat vermogensbelasting wordt geheven over het cryptovermogen op peildatum 1 januari, en dat wordt niet doorgegeven, schrijft het FD.

Er zijn zo’n twee miljoen cryptobeleggers in Nederland, maar bijna niemand van hen geeft de bitcoins en ethers elk jaar op aan de Belastingdienst. De digitale valuta zijn makkelijk uit het zich van de fiscus te houden. DAC8 moet dat veranderen en jaarlijks tot € 2,4 miljard aan extra Europese belastinginkomsten opleveren, maar voor Nederland zal de wet nauwelijks iets verbeteren, zo stelt de Belastingdienst na een analyse van het wetsvoorstel dat nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld.

Medewerkers lastig te vinden

De Belastingdienst is eenmalig € 8,3 miljoen kwijt om DAC8 te implementeren, maar voorziet voorlopig structureel liefst € 17,6 miljoen aan handhavingskosten. Bovendien zal de uitvoering 126 fte extra aan personeel vragen. “De Belastingdienst staat al voor een grote wervingsopgave om de bestaande regelgeving te kunnen blijven uitvoeren de komende jaren. Voor dit wetsvoorstel zullen de benodigde

medewerkers (vooral de cryptoanalisten) lastig te vinden zijn op de arbeidsmarkt.”

Bruikbaarheid beperkt

Slotsom is dat DAC8 wel uitvoerbaar is en naar verwachting zal bijdragen aan het verhogen van de compliance. “Er wordt een groot beroep gedaan op het doenvermogen van de aanbieders van cryptoactivadiensten. De Belastingdienst zal de aanbieders proactief moeten benaderen om ervoor te zorgen dat zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen.” De fiscus is niet overtuigd van het effect: “De DAC8-transactiegegevens kunnen niet worden vooringevuld en zijn alleen na een tijdrovende en kostbare analyse bruikbaar in de heffing en inning. De bruikbaarheid van de gegevens is daarom beperkt en de waarde voor burgers en bedrijven laag. De Belastingdienst komt voor DAC8 beperkt toe aan het effectief uitvoeren van haar strategie. Er wordt daarom sterk aanbevolen om de wetgeving te laten aansluiten op de heffingssituatie in Nederland. De Belastingdienst kan zo toegroeien naar een situatie

waarin de gegevens kunnen worden vooringevuld.”

De Raad van State wil graag een nadere toelichting op de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel voor de Belastingdienst en de rapportageplichtigen. Bij de consultatie eind vorig jaar uitten de vereniging van crypto-aanbieders en de Autoriteit Persoonsgegevens al hun zorgen over de privacy-aspecten van de gegevensuitwisseling.

Bron: ANP