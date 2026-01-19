Fiscus start nieuwe arbeidsmarktcampagne

De Belastingdienst is begonnen met een nieuwe campagne om medewerkers te werven, met als slogan: ‘Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou.’

De campagne is volgens de fiscus “een heel nieuw concept”, ontwikkeld met bureau LePub. Centraal staat hoe het is het om bij de Belastingdienst te werken en dat wordt getoond door Chris, een nieuwe medewerker die haar eerste ervaringen deelt.

Letterlijk laten zien

Campagnemarketeer Ravi Jadnanansing legt het idee achter de nieuwe slogan uit: “Je hebt met deze nieuwe slogan gelijk door dat het om arbeidsmarktcommunicatie gaat. Het woord ‘werk’ zit er twee keer in. ‘Dat werkt voor jou’ maakt het voor iedereen toegankelijk. En het mooiste is dat je hem kan aanpassen voor verschillende boodschappen.”

Recruitmentmarketeer Stephanie Gerritsen zegt dat het hoofdpersonage is ontstaan uit het inzicht: ‘in een arbeidsmarkt waar talent steeds kritischer kijkt naar het échte verhaal achter werknemerschap, moet je het soms gewoon letterlijk laten zien’. De campagnepagina is te vinden op werken.belastingdienst.nl. Daar stonden maandagochtend 82 vacatures op.

Nieuw beeld laten zien

De video’s zijn online te zien, onder andere via YouTube, Videoland en Amazon Prime. Daarnaast is er een radioadvertentie en wordt er met specifieke uitingen voor de strategische doelgroepen geadverteerd op onder meer social media. Gerritsen: “We hopen met deze campagne het type persoon aan te spreken dat goed bij de Belastingdienst past. Mensen buiten de Belastingdienst zien ons nog geregeld als een vrij traditionele ‘grijze’ organisatie. Met deze campagne laten we graag een nieuw beeld zien. Ik hoop dat mensen gaan denken: dit is eigenlijk heel anders dan ik altijd dacht. Veel moderner en opener.”