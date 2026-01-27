Baker Tilly Nederland en België creëren gemeenschappelijk platform

Baker Tilly Nederland en België creëren een gemeenschappelijk platform. De aandeelhouders verenigen zich in een overkoepelende vennootschap waarin ze een meerderheidsbelang verwerven. Investeringsmaatschappij Inflexion, minderheidsaandeelhouder van Baker Tilly (Nederland), krijgt een minderheidsbelang in het te vormen platform.

Met een gezamenlijke omzet van meer dan 200 miljoen euro, circa 1300 medewerkers en de strategische ondersteuning van Inflexion wordt volgens de betrokkenen ‘een stevig fundament voor de toekomst gelegd. Beide organisaties blijven onderdeel van het internationale Baker Tilly netwerk. Met de transactie versterken de Baker Tilly-takken naar eigen zeggen hun sectorexpertise en dienstenaanbod, creëren ze synergiën voor grensoverschrijdende klanten en investeren ze gezamenlijk in innovatie en digitalisering.

Het gezamenlijke uitgangspunt is het vasthouden aan nationale autonomie en lokaal ondernemerschap, meldt Baker Tilly. Dit wordt gecombineerd met samenwerking op belangrijke strategische thema’s zoals kwaliteit, innovatie, AI, data analyse en het versterken van de propositie als werkgever. Beide kantoren behouden naar eigen zeggen hun eigen identiteit, cultuur en lokale aansturing.

Ronald Hoeksel, CEO van Baker Tilly (Nederland): “Ik kijk met ontzettend veel energie en enthousiasme uit naar deze stap. We zijn als onderdeel van Baker Tilly International geen onbekenden voor elkaar. Daarom wisten we elkaar heel snel te vinden. We verbinden nationale groei en internationale samenwerking.”

Olivier Willems, CEO van Baker Tilly (België): “We zeggen altijd van onszelf dat we bovengemiddeld ondernemend zijn en dat delen we absoluut met Baker Tilly in Nederland. We vertrekken vanuit dezelfde waarden, we staan voor dezelfde uitdagingen en we hebben dezelfde ambities. Dit voelt dan ook aan als een logische stap.”

Sander Ruijter, Head of Inflexion Benelux: “Onze samenwerking met Baker Tilly Nederland is zeer sterk van start gegaan. Deze vorming van een breder Benelux platform stelt de groep in staat om de kansen in onze belangrijkste markten nog verder te benutten. Net als Baker Tilly (Nederland), is Baker Tilly (België) een onderneming van hoge kwaliteit die wordt geleid door een sterk en ambitieus managementteam. Samen kunnen wij nu de groei versnellen en selectief verdere consolidatie in de market realiseren, terwijl we klanten een nog completere dienstverlening kunnen bieden.”

Francesca Lagerberg, CEO van Baker Tilly International: “Door onze kantoren in Nederland en België samen te brengen onder één overkoepelende organisatie versterken we niet alleen onze toewijding aan uitzonderlijke dienstverlening aan onze klanten, maar kunnen we ook gezamenlijk investeren in innovatieve oplossingen die onze klanten grensoverschrijdend meer waarde opleveren. Samen geven we vorm aan de toekomst van ons vakgebied in beide landen.”

De voorgenomen transactie wordt voorgelegd aan de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt en aan de Belgische Mededingingsautoriteit. Ook is Baker Tilly (Nederland) hierover nog in overleg met de Autoriteit Financiële Markten. In Nederland wordt op dit moment het adviestraject met de Ondernemingsraad doorlopen. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in maart 2026. Financiële details worden niet bekendgemaakt.