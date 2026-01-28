CFO kiest voor Master Circulaire Economie; van financieel directeur naar stagiair

Wanneer Ingrid Hulsbeek besluit om te starten met de Master Circulaire Economie, roept dat verbazing op in haar omgeving. Ze heeft immers al een Master Accountancy op zak. Na haar ervaring bij EY werkte ze jarenlang als business controller en financieel directeur in de foodindustrie en de metaal. Waarom zou iemand met zo’n staat van dienst opnieuw de schoolbanken in gaan?

“Ik doe het voor mijn zoon en zijn generatie”

De vraag naar het waarom van een nieuwe opleiding raakt voor Hulsbeek aan iets fundamenteels. Haar antwoord is helder: “Deze opleiding drukt je met je neus op de feiten. Je ziet hoe slecht het gaat met de wereld. Ik wil niet alleen gaan voor winstmaximalisatie, maar ook iets doen wat betekenisvol is. Voor mijn zoon van 11 en voor zijn hele generatie.”

Van CFO naar stagiair in de museumwereld

Hulsbeek werkt nu 20 uur per week bij Rijksmuseum Twenthe en de bijbehorende Museumfabriek. “Bij beide organisaties ondersteun ik bij de jaarrekening, maar ik ben vooral bezig met duurzaamheidsvraagstukken,” vertelt ze. Samen met een extern bureau voert ze onder meer een CO₂-meting uit en werkt ze aan beleid en bewustwording onder medewerkers. “Ook subsidieverstrekkers vragen musea steeds vaker om concrete duurzaamheidsmaatregelen en inzicht in hun klimaatimpact. Musea hebben zich bovendien gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs en moeten in 2050 klimaatneutraal zijn. Er is nog een hoop te doen.”

Duurzaamheid die zich terugverdient

Hulsbeek ziet dat het accountantsvak snel verandert door ontwikkelingen als CSRD en ESG-rapportages. Tegelijkertijd ziet zij dat duurzaamheid in tenders steeds vaker een harde eis is. Beide ontwikkelingen vragen om kennis van wat er achter duurzaamheidsdata zit, zoals directe uitstoot, energiegebruik en impact in de keten. De Master Circulaire Economie helpt haar die data te verzamelen, analyseren en duiden. “De modellen geven structuur en handvatten en helpen mij om gesprekken over duurzaamheid te voeren.” Zo kan ze met het museum meedenken over praktische oplossingen, zoals kunstwerken alleen vanuit Europa aanschaffen en niet meer van andere continenten, of transport over de weg verkiezen boven het vliegtuig. Ook bij exposities ziet ze kansen, bijvoorbeeld door te werken met modulaire systemen of materialen opnieuw te gebruiken. Duurzamer en goedkoper.

Accountancy als kracht in circulaire vraagstukken

Hulsbeek merkt dat haar achtergrond als accountant haar juist sterker maakt in circulaire vraagstukken. De overstap naar de museumwereld was even wennen, maar haar analytische blik blijft onmisbaar. “Duurzaamheid lijkt soms soft, maar het gaat uiteindelijk om data, tijd en geld.” Vragen over financiële haalbaarheid, wetgeving en verwerking in de jaarrekening spelen steeds vaker een rol. Tegelijk ziet ze een nieuw speelveld ontstaan. “Niet alles is hard te controleren. Dat vraagt een andere manier van wegen en beoordelen en biedt kansen voor accountants in advies en assurance.”

Reflectie als onverwachte gamechanger

Wat Hulsbeek het meest verrast in de master is de aandacht voor reflectie. “In het bedrijfsleven deed ik dat nooit. Ik vroeg me af waarom ik moest praten over hoe ik me voel.” Juist dat helpt haar nu als veranderaar. “Door stil te staan bij mijn eigen drijfveren en emoties leer ik hoe ik mensen meeneem en mezelf blijf tegen de stroom in.” Ook de diversiteit in de klas ervaart ze als positief. “Studenten uit uiteenlopende sectoren werken met dezelfde modellen, maar komen tot totaal verschillende uitkomsten. Die verschillen geven mij nieuwe perspectieven op mijn eigen aanpak als veranderaar.”

Circulair werkt als de prikkels kloppen

Voor de toekomst ziet Hulsbeek een hybride rol voor zich: financieel professional met een duidelijke portefeuille duurzaamheid. De Master Circulaire Economie ervaart ze als een verrijking. Tegelijk wil ze een misverstand wegnemen. “Circulaire economie wordt vaak als duur gezien, maar dat komt vooral door verkeerde prikkels, zoals subsidies op fossiele brandstoffen. Of het feit dat gerecycled plastic duurder is dan nieuw plastic. Als die verkeerde prikkels verschuiven, wordt circulair werken vanzelf logischer.” Haar boodschap aan twijfelende accountants is daarom helder: “Zie het als verbreding. Je wordt er een betere professional van.”

