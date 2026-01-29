Bijtellingspercentages privégebruik auto in 2026 op een rij

Wat zijn de bijtellingspercentages privégebruik auto in 2026 en hoe zit het met de cap en korting voor auto’s zonder CO2-uitstoot met datum 1e toelating vóór, op of na 1 januari 2017?

Welke bijtellingspercentages gelden in 2026 voor het privégebruik van de auto van de zaak? De percentages op een rij.

Auto’s zonder CO2-uitstoot

Heeft de auto zonder CO2-uitstoot een datum eerste toelating (DET) die ligt in 2026 of 2027? Dan is er recht op korting gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Deze korting is 4% voor auto’s met een DET in 2026 en 2% voor auto’s met een DET in 2027. In 2026 hoef je niet 22% maar (22-4=) 18% bij te tellen. Dit verlaagde percentage bereken je over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde (de cap). Voor zover de cataloguswaarde hoger is, bereken je het standaardtarief van 22%.

Auto’s zonder CO2-uitstoot, die de werkgever vóór 1 januari 2026 ter beschikking heeft gesteld aan de werknemers, houden het bijtellingspercentage en een eventuele korting tot het bedrag van de cap op het bijtellingsbedrag, zoals dat vóór 2026 voor die auto gold, voor de termijn van maximaal 60 maanden.

Youngtimer

Voor een auto die in 2025 op het moment van terbeschikkingstelling ouder is dan 15 jaar (een youngtimer), vormt de waarde in het economische verkeer van de auto de grondslag voor de berekening van de waarde van het privégebruik auto. In 2026 geldt hiervoor een leeftijd van 16 jaar. Per 2027 wordt dat 25 jaar.

Overgangsrecht geldt voor auto’s die uiterlijk op 31 december 2025 15 jaar zijn en in 2025 al ter beschikking zijn gesteld aan dezelfde werknemer. Voor deze auto’s mag in het hele jaar 2026 de youngtimerregeling nog worden toegepast.

Tabellen auto

In de tabellen lees je de:

eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto in 2026.

percentages van de bijtelling privégebruik auto;

percentages van de korting bij auto’s zonder CO2-uitstoot;

hoogte van de cap;

De cap betekent dat je de korting tot maximaal dit bedrag berekent;

mogelijke bijtellingspercentages na korting in 2026;

