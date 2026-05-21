VZR stuurt brandbrief aan staatssecretaris om pseudo-eindheffing

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) roept staatssecretaris van Financiën Eddy van Eerenberg op een uitzonderingsregeling op te nemen in de voorgenomen pseudo-eindheffing die gaat gelden voor leaseauto’s per 1 januari 2027. De auto mag nu niet meegenomen worden naar de nieuwe werkgever en daardoor zorgt de eindheffing direct voor extra kosten bij werknemers, aldus de VZR.

VZR heeft haar zorgen schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ministerie van Financiën en vraagt om overleg over een werkbare oplossing. Volgens de vereniging dreigt de maatregel werknemers financieel te raken en de arbeidsmobiliteit onnodig te beperken.

Leaseauto’s

De nieuwe regeling introduceert een pseudo-eindheffing van 12% van de cataloguswaarde van een leaseauto. Deze geldt ook voor gebruikte leaseauto’s wanneer deze worden meegenomen naar een nieuwe werkgever. In de praktijk betekent dit dat deze werknemers die van baan wisselen de auto niet mee kunnen nemen. Meer dan de helft van de leaserijders heeft een afkoopsom in de autoregeling en worden vervolgens geconfronteerd met de afkoopsom van het leasecontract. Deze afkoopsommen liggen in praktijk tussen de 3.000 en 6.000 euro.

“Werkgevers kunnen leaseauto’s nu vaak zonder extra kosten meenemen naar een nieuwe werkgever. Dat voorkomt hoge afkoopsommen die doorbelast worden aan werknemers. Als dit nu niet meer kan, dan treft deze fiscale maatregel werknemers dus direct en keihard. Dit kan niet de bedoeling zijn. Dit is een omissie in de regelgeving en het is slecht voor de arbeidsmobiliteit,” aldus VZR-voorzitter Martin Huisman.

Uitzondering

Volgens de vereniging ontstaat hierdoor een onbedoeld neveneffect van fiscale regelgeving. Hoewel de pseudo-eindheffing formeel niet op werknemers mag worden verhaald, aldus de overheid, krijgt de leaserijder toch de rekening. Onder andere doordat leasecontracten voortijdig moeten worden afgekocht. VZR pleit daarom voor een uitzonderingsbepaling waarbij leaseauto’s hun lopende leasecontract mogen uitdienen wanneer een werknemer van werkgever wisselt, zonder toepassing van de pseudo-eindheffing.