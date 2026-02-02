Verkoop elektrische auto zakt in

De verkoop van volledig elektrische auto’s is in het nieuwe jaar fors teruggelopen. In januari werden er 35% minder verkocht dan een jaar eerder.

In totaal werden er afgelopen maand 28.347 nieuwe auto’s geregistreerd; daarmee is de verkoop van nieuwe auto’s met 13,1% gedaald, zo melden RAI Vereniging, Bovag en RDC. De grootste klap kregen de elektrische auto’s, waarvan er 7.165 werden geregistreerd, 35,4% minder dan vorig jaar in januari. Het marktaandeel van de EV’s is gedaald van 34% naar 25%.

Meeste nieuwe auto’s zijn hybride

Hybride auto’s waren populairder in januari, met een 18,4% hoger verkoopcijfer van 17.571 registraties. Inmiddels is 62% van alle verkochte auto’s hybride. De benzineauto is nog goed voor een marktaandeel van 12%. Het aantal registraties in die categorie zakte in januari met bijna de helft en kwam uit op 3.348.

Volkswagen, Kia, Hyundai, BMS en Škoda zijn de meest populaire automerken, allemaal met een marktaandeel boven de 6%. De Suzuki Swift is het meest verkochte model (727 keer), de Kia EV3 de meest geregistreerde elektrische auto (315 keer). De Tesla-schaamte is nog altijd zichtbaar in de verkoopcijfers. Er werden er in januari 307 verkocht, slechts een derde van het totaal dat januari vorig jaar nog opleverde.