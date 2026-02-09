Ondernemers krijgen recht op betaalrekening, maar voegt het wat toe?

De aanpassing is onderdeel van de Wet chartaal betalingsverkeer en aanpassing van het toepassingsbereik van het bonusplafond, die door de Kamer is aangenomen met 123 stemmen vóór. In de wet, onderdeel van de Wet financieel toezicht (Wft), wordt een artikel ingevoegd dat luidt: “Een bank die in Nederland betaalrekeningen aan ondernemingen aanbiedt, stelt ondernemingen, verenigingen en stichtingen uit de Europese Unie die in het Nederlandse handelsregister zijn ingeschreven in de gelegenheid een basisbetaalrekening in euro’s aan te vragen en te gebruiken.”

Daarmee wordt het voor banken moeilijker om ondernemingen, stichtingen of verenigingen te weigeren die veel gebruikmaken van contant geld. Banken zijn daar met hun strengere antiwitwasbeleid de laatste jaren veel scherper op geworden, waardoor bijvoorbeeld coffeeshops, sekswerkers of autobedrijven niet zomaar een bankrekening konden openen.

Convenant

Eind vorig jaar sloten onder meer MKB-Nederland, VNO-NCW, Goede Doelen Nederland en bankenvereniging NVB al een convenant dat de toegang tot een zakelijke betaalrekening moet verbeteren. Daarin staan afspraken over meer transparantie bij het aanvraagproces en openheid over de redenen voor een eventuele afwijzing. Ook komt er een hulppunt waar ondernemers en non-profitorganisaties terecht kunnen voor informatie en advies. Afwijzingen komen niet vaak voor, aldus de NVB, “maar elk geval is er één te veel omdat een ondernemer of non-profitorganisatie zonder betaalrekening niets kan”.

Met het convenant is geregeld dat afgewezen ondernemers terecht kunnen bij de Kamer van Koophandel voor meer advies en hulp bij het vinden van alternatieve aanbieders. “Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de activiteiten van een klant niet passen in het acceptatiebeleid van een individuele bank. Denk bijvoorbeeld aan een groene bank die niet in zee gaat met de fossiele industrie. Ondernemers of non-profitorganisaties die om dit soort redenen worden afgewezen, kunnen in veel gevallen wel bij andere aanbieders terecht”, zo lichtte de NVB toen toe.

Wetgeving vertraagt alleen maar

Volgens VNO-NCW zal de wetswijziging weinig uitmaken in de praktijk. “We begrijpen niet waarom het resultaat van het convenant niet wordt afgewacht”, laat een woordvoerder weten aan het FD. “Zo’n wetgevingstraject duurt jaren en vertraagt alleen maar.” Het conventant loopt drie jaar, waarbij de ervaringen tussentijds worden besproken.

De NVB is ook niet enthousiast over de nieuwe wet, want banken houden hun strenge controleverplichtingen. “Een te hoog risico op witwassen kan nog steeds een weigeringsgrond zijn.” Dat geldt ook voor niet-integere bedrijfsvoering of overtreding van sanctieregels. “Al die uitzonderingen roepen de vraag op voor welke bedrijven en situaties dit amendement een oplossing gaat bieden.”

Inperking bonusplafond

De wetswijziging voorziet ook in versoepeling van het bonusplafond van 20% voor personeel in de financiële sector. Dat gold voor “natuurlijke personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de onderneming”, maar aan die definitie wordt toegevoegd “wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk beïnvloeden”.