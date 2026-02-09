Visionplanner Winter Boost 2026: meer grip op processen en doorlooptijden voor accountantskantoren

Visionplanner presenteert in de Winter Boost de nieuwe module Prepared By Client (PBC). Deze module werd eerder aangekondigd tijdens Visionplanner Inspire september 2025.

PBC is een nieuwe geïntegreerde functionaliteit binnen het Visionplanner-platform die accountantskantoren helpt om klantinformatie vanaf de eerste aanlevering volledig, correct en tijdig te ontvangen. Door middel van AI-validatie worden documenten bij upload gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Fouten worden gesignaleerd. Voor jou betekent dat minder handmatige controles en herstelwerk. De nieuwe module PBC is vanaf maart beschikbaar.

Tijdens de nieuwe Winter Boost 2026 werden ook nieuwe en vernieuwde functionaliteiten gepresenteerd binnen Visionplanner Compilation, Audit, Insights en Core, gericht op het verbeteren van werkprocessen.



Accountantskantoren staan onder toenemende druk door complexere regelgeving, personeelsschaarste en hoge verwachtingen van klanten. Efficiënt ingerichte processen en real-time inzicht zijn daarom essentieel. Visionplanner speelt hierop in met productontwikkeling die handmatig werk vermindert en processen beter beheersbaar maakt.

Tijdens de Winter Boost webinar werden er onder meer functies geïntroduceerd die handmatig werk verder terugdringen, waaronder verbeteringen in workflows en koppelingen met bronsystemen. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in nieuwe mogelijkheden voor real-time debiteuren informatie, waarmee kantoren proactiever kunnen sturen en sneller kunnen bijsturen waar nodig.

Per module worden er nieuwe en vernieuwde functionaliteiten doorgevoerd.

Visionplanner Compilation, functioneel is Compilation verder doorontwikkeld. Zo ondersteunt de software nu het opstellen van jaarrekeningen voor grote rechtspersonen. Verder sluit een dossier automatisch na 60 dagen, wat bijdraagt aan duidelijke afronding en betere dossierdiscipline. Tot slot zijn meerdere lay-outsjablonen beschikbaar gekomen, zodat kantoren meer flexibiliteit hebben in de presentatie van jaarrekeningen en rapportages.

Daarnaast zijn er binnen eze module meerdere uitbreidingen doorgevoerd die het samenstelproces inhoudelijk versterken en beter beheersbaar maken. De SharePoint-integratie is uitgebreid, waardoor documenten en dossiers beter kunnen worden beheerd binnen de bestaande structuur van het kantoor. Daarnaast is de beschikbare FKS- en NKS-content uitgebreid, zodat samensteldossiers beter worden ondersteund volgens geldende richtlijnen.

Samen zorgen deze verbeteringen voor meer structuur en meer grip op het samenstelproces.

Visionplanner Audit, om het controlewerk nog eenvoudiger en slimmer te maken kan er nu gewerkt worden met teamrollen binnen een dossier. Flexibel rollenbeheer voor gebruikers met een hogere rol kunnen lagere rollen aanpassen. Dit draagt bij aan een efficiëntere samenwerking en duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden binnen controleteams.

Visionplanner Insights, is verder doorontwikkeld om accountants en adviseurs beter te ondersteunen bij proactieve sturing. Vernieuwde en verbeterde inzichten, waaronder real-time debiteuren informatie maken het mogelijk om sneller trends en aandachtspunten te signaleren. Hierdoor kunnen kantoren eerder bijsturen en beter onderbouwd advies geven op basis van actuele cijfers.

Visionplanner Core, het fundament van de Visionplanner producten, is op meerdere onderdelen uitgebreid. De dossier monitor werkt gebruiksvriendelijker en biedt daardoor meer inzicht.

Daarnaast is de label functionaliteit vernieuwd en breder toepasbaar gemaakt. De label functionaliteit is niet alleen beschikbaar binnen core, maar ook binnen Compilation en Audit, waardoor dossiers en werkzaamheden over modules heen beter te structureren zijn.



Ook is het mogelijk om grootboekrekeningen toe te voegen en doorlopende journaalposten toe te passen op alle jaren. Daarnaast zijn er nieuwe koppelingen met e-boekhouden en verbeterde export correctie journaalposten mogelijk.

Meer grip en voorspelbaarheid

Met deze product vernieuwingen richt Visionplanner zich op het creëren van meer samenhang tussen processen en modules. Door beter inzicht, minder handmatig werk en meer grip op voortgang en planning ontstaat meer rust en voorspelbaarheid binnen de dagelijkse praktijk van accountantskantoren.

Kortom, deze Winter Boost heeft voor een complete workflow boost gezorgd. Een complete optimalisatie van je administratieve proces.

De innovaties zijn direct toepasbaar en sluiten aan op de behoefte aan overzicht, consistentie en rust. Door processen slimmer in te richten, ontstaat meer ruimte voor vakinhoudelijk werk en advies richting klanten.