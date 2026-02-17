Mkb-bedrijven in de waarderingslift: gemiddelde multiple stijgt naar 5,0

De Nederlandse markt voor mkb-overnames heeft in de tweede helft van 2025 een nieuw hoogtepunt bereikt. De gemiddelde EBITDA-multiple steeg naar 5,0, het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 2015. Daarmee zijn Nederlandse mkb-bedrijven nog nooit zo duur geweest.

Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Overname Barometer, een periodiek onderzoek van Brookz en Dealsuite onder 291 Nederlandse fusie- en overnameadvieskantoren. Het onderzoek vond plaats onder 291 Nederlandse fusie- & overnameadvieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 50 miljoen euro.

Software en IT trekken waarderingen omhoog

Vooral technologie- en zorgbedrijven waren in trek. De hoogste multiples werden betaald in:

Softwareontwikkeling – 7,5

IT-dienstverlening – 6,7

Gezondheidszorg & Farmacie – 6,5

Onderaan de lijst staan Detailhandel (2,5) en Horeca, Toerisme & Recreatie (3,3). Toch lieten ook deze sectoren een lichte stijging zien. Alleen Agri & Food noteerde een minimale daling van 0,1 punt.

Meer transacties, vooral in hogere segment

Niet alleen de waarderingen namen toe, ook het aantal transacties groeide. In de tweede helft van 2025 werden per saldo 8 procent meer bedrijven verkocht dan in de periode daarvoor. Met name in het midden- en hogere segment was sprake van groei:

Deals tussen 5 en 7,5 miljoen euro: +3 procentpunt

Deals boven 10 miljoen euro: +5 procentpunt

Ondanks economische onzekerheid blijft er dus volop kapitaal beschikbaar voor kwalitatief sterke mkb-bedrijven.

Ondernemers verkopen jonger, trajecten duren langer

Opvallend is dat ondernemers hun bedrijf steeds jonger verkopen. De gemiddelde leeftijd daalde van 59 jaar in 2015 naar 54 jaar in 2025. Leeftijd en het ontbreken van opvolging blijven met 41 procent de belangrijkste verkoopreden.

Tegelijkertijd duren verkooptrajecten langer. Waar vier jaar geleden 20 procent van de trajecten langer dan een jaar in beslag nam, is dat inmiddels 30 procent. Bijna de helft van de transacties (49 procent) werd afgerond binnen zes tot twaalf maanden.

Volgens Floyd Plettenberg, CEO van Dealsuite, is die langere doorlooptijd geen teken van afkoeling: “Langere doorlooptijden zijn geen teken van afkoeling van de markt, maar van zorgvuldigheid. In een omgeving waarin onzekerheid structureel is geworden, nemen kopers meer tijd om risico’s goed te doorgronden. Dat leidt tot uitgebreidere due diligence en meer afgewogen besluitvorming, wat uiteindelijk resulteert in verkooptrajecten met een langere doorlooptijd.”

Vooruitzichten voor 2026 blijven positief

Ondanks geopolitieke en economische onzekerheden overheerst optimisme onder overnameadviseurs. Ruim 80 procent verwacht een gunstige ontwikkeling in de eerste helft van 2026. Gemiddeld geven zij hun vooruitzichten een 7,0 als rapportcijfer.

De combinatie van beschikbare financiering en blijvende interesse in goed gepositioneerde mkb-bedrijven lijkt de overnamemarkt voorlopig stevig te ondersteunen.