Wat hebben sauzen en integraal advies met elkaar gemeen?

Meer dan je misschien denkt. Een goede saus maakt een gerecht compleet, omdat het samenhang en smaak toevoegt. Volgens Fred de Jong, docent bij de masteropleiding Integraal Adviseur MKB (MIAM) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, werkt het bij integraal advies net zo.

“De cijfers zijn de basis, maar integraal advies zorgt ervoor dat alles bij elkaar komt. Tijdens de open avond van de hogeschool op 11 maart kunnen bezoekers dit zelf proeven aan de hand van een praktijkcasus van een echt bestaand mbk-bedrijf: een sausfabrikant uit Noord-Holland.”

Een sausfabrikant met ambities

Deze casus draait om een Nederlands B Corp familiebedrijf met 70 medewerkers. Hun ambities: de duurzaamste sauzenfabrikant van Nederland worden en financieel gezond blijven in een markt met structurele margedruk. Voor dit familiebedrijf is continuïteit onlosmakelijk verbonden met hoe je omgaat met medewerkers, leveranciers, klanten en omgeving. Duurzaamheid gaat hier daarom niet alleen over energie of grondstoffen, maar ook over integriteit, ketensamenwerking en goed werkgeverschap. Sociale waarden dus. Tegelijkertijd moeten productieprocessen efficiënter worden en blijft de arbeidsmarkt krap.

Van financieel naar integraal advies

De toeleveranciers, afnemers en financiers van deze sausfabrikant stellen steeds concretere eisen op het gebied van transparantie en aantoonbare duurzaamheid. Dat beïnvloedt investeringsbeslissingen, financierbaarheid en fiscale keuzes. Hier raken strategie, financiering en bedrijfsvoering elkaar. Welke investeringen zijn verantwoord? Hoe borg je rendement en toekomstbestendigheid? En hoe houd je ruimte op de balans? Dat vraagt om scherpe keuzes. “Hier ontstaat de rol van de integraal adviseur. Deze adviseur beslist niet vóór de ondernemer, maar geeft de ondernemer inzicht in de financiële en strategische gevolgen van beslissingen.”

Integraal kijken naar waarde

Verduurzaming van het wagenpark en investeringen in productie of digitalisering hebben gevolgen die verder reiken dan de jaarrekening. Een voorbeeld? “Meer elektrische bestelwagens betekent bijvoorbeeld dat je laadpalen op je terrein moet zetten en dat heeft weer gevolgen voor de verzekering van de mkb-onderneming.” Wie alleen terugkijkt naar cijfers, mist vaak het bredere verhaal achter de keuzes die een ondernemer moet maken. “In de casus wordt daarom niet alleen gekeken naar financiële prestaties, maar ook naar de ambities van de sausfabrikant en de impact op medewerkers, omgeving en keten. Goed werkgeverschap, veilige arbeidsomstandigheden en ruimte voor ontwikkeling van medewerkers blijken daarbij net zo relevant voor de toekomstbestendigheid van een onderneming als investeringen of kostenbesparingen. Voor onze studenten is dat vaak een eyeopener: duurzaamheid en sociale waarde blijken uiteindelijk ook financiële vraagstukken te zijn.”

Van transactiegedreven naar waardegericht

“Finance professionals zijn vaak gewend om in producten te denken: de jaarrekening, de aangifte, een financieringsaanvraag of een verzekering. Integraal adviseren draait juist om continuïteit en toekomstbestendigheid. Daarvoor is inzicht in de samenhang tussen verschillende financiële perspectieven belangrijk. Producten blijven nodig maar worden ondersteunend aan een groter doel: ondernemers helpen keuzes te maken die hun bedrijf op lange termijn sterker maken.” Vraagt dat om andere vaardigheden? “Meer om extra vaardigheden, denk aan: strategisch denken, verbanden leggen tussen de gevolgen van keuzes en financiële inzichten vertalen naar begrijpelijk advies.

Gericht op het mkb

Ruim 99% van alle bedrijven in Nederland behoort tot het mkb. De master ‘Integraal Adviseur MKB’ is de enige masteropleiding die zich op dit segment richt. “Niet iedere accountant of financieel professional hoeft integraal adviseur te worden, ook cijferaars blijven nodig. Maar voor wie graag met ondernemers spart over de toekomst van hun bedrijf zijn deze rol en opleiding heel geschikt. Goede kennis van wat er speelt bij het mkb is daarbij heel belangrijk. Daar besteden we in de opleiding veel aandacht aan.”

“Integraal advies maakt het vak leuker”

Fred: “Veel accountants en financieel adviseurs weten dat hun rol verandert, maar zijn nog zoekende hoe ze dat concreet kunnen maken in klantgesprekken. Tijdens de master krijg je daar handvatten voor. Ik denk dat integraal adviseren het werk van een financial interessanter maakt. Omdat je niet alleen cijfers controleert, maar ook met ondernemers spart over strategie, investeringen en toekomstscenario’s. Uiteraard moet de basis goed zijn. “Voor een lekker gerecht start je met goede ingrediënten. Maar een lekkere saus kan het geheel afmaken. Zo is het ook met ons vak. Cijfers blijven nodig, maar integraal advies is het sausje dat het vak van de financial nog een stuk leuker kan maken.”

Meedenken tijdens de open avond op 11 maart 2026

Tijdens de open avond op woensdag 11 maart werken bezoekers actief mee aan de casus van deze sausfabrikant. Wie zijn de stakeholders? Welke ontwikkelingen spelen er in de omgeving? En wat betekent dat voor de toekomst van dit bedrijf? Het doel is niet om één oplossing te presenteren, maar om te laten ervaren hoe integraal adviseren in de praktijk werkt. “Zo kun je als deelnemer een beeld krijgen of de rol van integraal adviseur en de opleiding bij je passen.” Zonder sausje, maar wel met een kop koffie!

Meer weten?

Aanmelden voor de online voorlichting over de MIAM (Open avond 11 maart, 17.00 – 17.30, online)

Aanmelden fysieke voorlichting & casus Integraal advies (Open avond 11 maart, 19.00 – 20.15, Arnhem, Ruitenberglaan 31)