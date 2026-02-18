Ontslag voor medewerker Belastingdienst wegens verboden nevenwerkzaamheden

Een medewerker van de Belastingdienst is ontslagen vanwege verboden nevenwerkzaamheden en het onbevoegd raadplegen van de systemen van de fiscus. De Belastingdienstmedewerker heeft daarmee de integriteitsnormen geschonden, oordeelt de kantonrechter.

Er is dan ook sprake van ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst.

Uit de uitspraak volgt dat de werknemer, geboren in 1960, al sinds 3 maart 1982 bij de Staat in dienst was en na de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kreeg. Hij werkte als behandelfunctionaris C bij de Belastingdienst, waar hij onder meer aangiften van buitenlandse belastingplichtigen behandelde.

Melding integriteitsschending

De zaak kwam aan het rollen na een e-mail van 22 mei 2025 van een belastingplichtige aan een andere medewerker, waarin om ambtshalve herziening van aanslagen werd verzocht. In een telefoongesprek verklaarde de partner van de belastingplichtige dat een collega van de Belastingdienst tegen betaling in de avonduren de aangiften verzorgde. Dit leidde tot een melding bij het Meldpunt Integriteit Belastingdienst. In het interne systeem Eldoc werd vervolgens bij het burgerservicenummer van de betrokken belastingplichtige een gebruikers-ID aangetroffen dat herleidbaar was tot de werknemer.

De medewerker werd uitgenodigd voor een gesprek op 17 juli 2025 met zijn leidinggevenden en een O&P-adviseur. In dat gesprek, waarvan hij de verslaglegging accordeerde, erkende hij meermalen fiscaal advies te hebben gegeven aan de betreffende personen, daarvoor interne systemen te hebben geraadpleegd en daarvoor één of twee keer te zijn betaald. Enkele dagen later meldde hij dat hij ook andere personen had geholpen. Op 27 juli 2025 werd hij door de Staat in het belang van de organisatie geschorst wegens het vermoeden van een ernstige integriteitsschending.

Geen toestemming

Naar het oordeel van de kantonrechter staat vast dat de werknemer in strijd met het verbod op nevenwerkzaamheden heeft gehandeld door drie personen en daarnaast ook de vader van zijn stiefdochter en de familie fiscaal advies te geven. Dit soort hulp/fiscaal advies mocht de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet bieden/geven.

Deze toestemming heeft de Staat hem niet gegeven en de Staat heeft aannemelijk gemaakt dat de werknemer, als hij daar om gevraagd had, die toestemming niet gekregen zou hebben omdat de nevenwerkzaamheden onverenigbaar zijn met het zijn van ambtenaar bij de Belastingdienst.

Onbevoegd systemen gebruikt

Verder staat naar het oordeel van de kanonrechter vast dat de werknemer onbevoegd de systemen van de Belastingdienst (ABS en Eldoc) heeft geraadpleegd. Hij deed dat onbevoegd omdat er – vanuit zijn werk als behandelfunctionaris – geen zakelijke reden was om die systemen te raadplegen voor de advisering/hulp aan de betreffende personen.

Ontoelaatbaar

Onbetwist is dat het onbevoegd en zonder zakelijke redenen raadplegen van ABS en/of Eldoc ontoelaatbaar is. De werknemer wist af van die ontoelaatbaarheid. Hij heeft dat namelijk zelf verklaard. Ook heeft de Staat in dat verband gewezen op de intranetpagina van de Belastingdienst waarin het volgende staat:

“Informatie mag je alleen raadplegen en delen voor zover dat nodig is voor je werk. Dat betekent dat je geen gegevens laat rondslingeren. Het lekken van vertrouwelijke informatie, anderen daartoe toegang geven, gebruiken voor nevenwerkzaamheden, systemen raadplegen voor privézaken of uit nieuwsgierigheid, wordt gezien als een ernstige integriteitsschending.”

Daarnaast heeft de Staat gesteld dat bij het inloggen op de zakelijke laptop steeds de volgende melding verschijnt:

“Waarschuwing! Gebruik is alleen toegestaan voor geautoriseerde, expliciet door de organisatie vastgestelde doeleinden. Gebruik wordt gelogd , misbruik wordt bestraft.”

Ook is komen vast te staan dat de werknemer de onbevoegd uit de systemen verkregen informatie heeft gebruikt voor zijn verboden fiscale advisering aan persoon 2. Hij heeft namelijk erkend in ABS gekeken te hebben naar de door persoon 2 ingediende aangifte om te achterhalen wat het probleem was.

Integriteit staat voorop

De Staat heeft naar het oordeel van de kantonrechter terecht gewezen op de bijzondere positie van de Belastingdienst in de maatschappij en de vele gegevens van burgers en bedrijven waar zij over beschikt. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat hun persoonsgegevens bij de Belastingdienst in veilige handen zijn en dat er vertrouwelijk mee omgegaan wordt. Daarom is integriteit één van de kern- en basiswaarden van de Belastingdienst.

Vertrouwen niet schaden

Werknemers van de Belastingdienst dragen een bijzondere verantwoordelijkheid en moeten ervoor zorgen dat het vertrouwen van burgers in de Belastingdienst niet wordt geschaad.

De kantonrechter oordeelt dat het gedrag van de werknemer een ernstige miskenning is van de aan hem te stellen hoge integriteitsnormen. Hieruit volgt dat het handelen van de werknemer niet alleen verwijtbaar, maar zelfs ernstig verwijtbaar is.

Ontbinding wegens ernstige verwijtbaarheid

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens het ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Omdat sprake is van ernstige verwijtbaarheid, stelt de kantonrechter de einddatum van de arbeidsovereenkomst, zonder rekening te houden met de tussen partijen geldende opzegtermijn, vast op de datum van de uitspraak.

Omdat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege het ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, heeft hij geen recht op een transitievergoeding.

Rechtbank Limburg, 22 januari 2026, ECLI:NL:RBLIM:2026:400