Je kunt niet verbeteren wat je niet meet: de digitale blinde vlek van accountantskantoren

Veel accountantskantoren investeren actief in digitalisering, maar weten niet waar ze écht staan. Zonder eerlijke nulmeting blijft digitale transformatie een serie losse beslissingen in plaats van een samenhangende strategie. En zonder te weten waar je staat, loop je ook het risico de verkeerde volgende stap te zetten.

Meten zonder meetlat

Vraag tien managing partners hoe digitaal volwassen hun kantoor is, en je krijgt tien verschillende antwoorden. De een wijst op het nieuwe cloudplatform dat vorig jaar is uitgerold. De ander noemt de AI-pilot die ze testen voor cliëntvragen. Maar er is een wezenlijk verschil tussen digitale tools hebben en digitaal volwassen zijn. En dat verschil bepaalt steeds meer wie er over vijf jaar nog relevant is.

Je kunt niet verbeteren wat je niet meet. Toch ontbreken bij de meeste kantoren een gedeeld begrippenkader en een eerlijke nulmeting van waar ze nu staan, en dus ook een helder vertrekpunt voor de volgende stap.

Acht dimensies, vijf niveaus

Om die meting mogelijk te maken, heeft Irrus een digitaal volwassenheidsmodel ontwikkeld dat specifiek is gebouwd voor accountantskantoren. Het model evalueert een kantoor op acht dimensies:

Strategie & governance Processen & standaardisatie Technologie & integraties Data-management Security & compliance Mensen & adoptie Analytics & AI Klantwaarde & diensten

Die laatste dimensie verdient extra aandacht. Digitale volwassenheid is uiteindelijk pas waardevol als het de dienstverlening aan jouw klant verbetert. En dat begint niet met de meest geavanceerde technologie, maar met bewuste keuzes die aansluiten bij waar jouw kantoor nu staat. Het model werkt met vijf niveaus, van ad-hoc & ongestructureerd (niveau 1) tot toonaangevend & innovatief (niveau 5).

De juiste trede, op het juiste moment

Hier zit een inzicht dat in de praktijk regelmatig wordt overgeslagen: de meest effectieve

digitaliseringsstap is niet de meest ambitieuze, maar de meest passende. Een kantoor dat nog grotendeels op papier werkt en zonder vaste processen opereert, heeft weinig baat bij een AI-gestuurde adviesmodule. Een trap loop je ook niet op van trede één naar trede vijf, want de kans dat je er dan vanaf valt is reëel.

Wat werkt is een stap zetten die aansluit bij het huidige niveau. Van ad-hoc naar gestandaardiseerd.

Van losse systemen naar werkende integraties. Elke trede bouwt voort op de vorige en legt een stabielere basis voor wat daarna komt.

Van score naar strategie

De uitkomst van een nulmeting is geen eindoordeel, maar een vertrekpunt. Welke dimensie vraagt als eerste aandacht? En hoe verhoudt jouw kantoor zich tot de rest van de sector? Een digitale volwassenheidsscan met een sectorgemiddelde als referentie geeft die context en maakt het gesprek met directie en medewerkers een stuk concreter.

Begin met weten waar je staat. Zet dan de volgende stap. De rest volgt vanzelf.

Wil je weten hoe digitaal volwassen jouw kantoor is?

De gratis Irrus Quickscan geeft je in tien minuten inzicht in jouw scores op acht dimensies, inclusief een benchmark met de sector en een persoonlijk rapport met aanbevelingen.

