Belactie fiscus rond ontbrekende aangiften dividendbelasting

Medewerkers vragen kantoren om de aangiften voor klanten alsnog aan te leveren, zodat de ontvangen betaling dividendbelasting correct kan worden verwerkt. Bij de Belastingdienst komen namelijk betalingen binnen die bestemd zijn voor de aangifte dividendbelasting, terwijl er (nog) geen vordering openstaat. “Een vordering ontstaat pas als een aangifte is ontvangen en verwerkt. Zonder aangifte kan de betaling daarom niet worden verwerkt”, zo legt de fiscus uit.

Brief met vraag over betaling

In veel gevallen is de aangifte vermoedelijk wel ingediend, maar niet (goed) ontvangen of verwerkt. “Dat is achteraf niet altijd te achterhalen. Om de betaling alsnog te kunnen verwerken, neemt de Belastingdienst contact op.” Mogelijk zijn de belastingplichtingen ook al per brief benaderd met de vraag waar de betaling voor bestemd is. “Ook dan geldt: zonder aangifte kan de betaling niet worden verwerkt.”

De problemen gelden zowel voor aangiften op papier als digitale aangiften. “Papieren aangiften worden sinds 1 juli 2024 niet meer verwerkt. Is toch een papieren aangifte ingediend, dan is hierover een brief gestuurd. De aangifte moet u of uw klant vervolgens met dezelfde gegevens digitaal indienen”, zo schrijft de Belastingdienst.