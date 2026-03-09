Pomphouders willen accijnsverlaging, kabinet ziet dat niet zitten

Brancheorganisatie voor tankstations Drive roept het kabinet op om de brandstofaccijnzen opnieuw te verlagen of de btw te verminderen. Volgens de koepel dreigen de snel oplopende prijzen aan de pomp voor veel automobilisten onbetaalbaar te worden.

Premier Jetten ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen. Aanleiding voor de oproep van Drive zijn de stijgende benzine- en dieselprijzen, die afgelopen week verder opliepen door de oorlog in het Midden-Oosten. De actuele adviesprijs voor benzine ligt volgens recente cijfers rond de 2,39 euro per liter, terwijl diesel ongeveer 2,44 euro kost. Voor diesel betekent dat een recordprijs. De adviesprijzen die langs snelwegen worden gehanteerd liggen doorgaans nog hoger.

Voorzitter Martin van Eijk van Drive waarschuwt dat de brandstofprijzen voor veel huishoudens steeds lastiger op te brengen zijn. “Voor Nederlanders wordt tanken anders onbetaalbaar”, zegt hij. De brancheorganisatie wijst er op dat veel mensen hun auto nodig hebben om naar hun werk te gaan. “Er moet iets gebeuren. Het wordt zo langzamerhand onbetaalbaar, terwijl veel Nederlanders afhankelijk zijn van hun auto voor werk.”

De oproep van de pomphouders sluit aan bij eerdere maatregelen van de overheid. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 verlaagde het kabinet tijdelijk de accijnzen op brandstof om de stijgende prijzen te dempen. Die verlaging geldt ook in 2026 nog, al zijn de tarieven inmiddels wel gedeeltelijk verhoogd.

Reactie Jetten

Het kabinet ziet op dit moment echter nog geen aanleiding om opnieuw in te grijpen. Premier Rob Jetten zei in het televisieprogramma Nieuwsuur dat de ontwikkeling van de brandstofprijzen wel wordt gevolgd, maar dat er nog geen besluit is genomen om de accijnzen te verlagen. “Het is impactvol als een oorlog ver weg thuis leidt tot hogere prijzen aan de pomp”, aldus Jetten. “We doen er alles aan om te zorgen dat de leveringszekerheid in Nederland overeind blijft.”

(ANP/AV)