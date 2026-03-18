Europese Commissie presenteert voorstel voor nieuwe vennootschapsvorm

De Europese Commissie heeft woensdag haar langverwachte voorstel voor een nieuw vennootschapsmodel gepresenteerd: EU Inc. Het model moet bedrijven in staat stellen om eenvoudiger in meerdere lidstaten actief te worden. Er komt een centraal EU-register met bedrijfsgegevens, bedrijven ontvangen na registratie automatisch belasting- en btw-nummers.

Volgens de Commissie is EU Inc. een optioneel, digitaal en uniform Europees kader voor bedrijven, bedoeld om ondernemingen aan te moedigen binnen Europa te blijven en diegenen die eerder elders keken, terug te laten keren.

Voor veel innovatieve bedrijven is het op dit moment lastig om over de grens uit te breiden. Ze worden geconfronteerd met 27 verschillende nationale rechtsstelsels en meer dan zestig verschillende vennootschapsvormen. Dit vertraagt de oprichting van bedrijven, verhoogt de kosten en ontmoedigt groei. EU Inc. moet dit oplossen door een enkele, geharmoniseerde set regels te bieden, waarbij bedrijven kunnen kiezen voor EU Inc. in plaats van de verschillende nationale regimes. Zo moet de potentie van de interne markt vollediger benut gaan worden.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: “Europa heeft het talent, de ideeën en de ambitie om de beste plek voor innovators te worden. Toch worden Europese ondernemers die willen opschalen geconfronteerd met 27 juridische systemen en meer dan 60 nationale vennootschapsvormen. Met EU Inc. maken we het drastisch eenvoudiger om een bedrijf overal in Europa op te richten en te laten groeien. Elke ondernemer zal binnen 48 uur een bedrijf kunnen oprichten, volledig online, vanuit elk EU-land. Deze cruciale stap is nog maar het begin. Ons doel is duidelijk: één Europa – één markt – in 2028.”

Lage kosten

EU Inc. wordt vastgelegd in een verordening, waardoor de regels voor elke lidstaat hetzelfde zijn. De registratie van een bedrijf kan binnen 48 uur, kost minder dan €100 en vereist geen minimumkapitaal. De procedures zijn volledig digitaal en eenmalige indiening van bedrijfsinformatie volstaat, waarbij later een centraal EU-register wordt opgezet. Bedrijven ontvangen automatisch belasting- en btw-nummers, zonder extra papierwerk. Voor oprichters is er bovendien een digitale route voor vereenvoudigde faillissementsprocedures, zodat innovatieve ondernemingen snel kunnen stoppen en opnieuw starten indien nodig.

Om talent aan te trekken, kunnen EU Inc.-bedrijven EU-brede werknemersoptieplannen opzetten. De belasting wordt pas geheven op het moment van verkoop van de opties, wat een belangrijke stimulans vormt voor innovatieve start-ups. Ook het aantrekken van investeringen wordt vergemakkelijkt doordat formele procedures en tussenpersonen bij aandelenoverdrachten worden afgeschaft. Lidstaten kunnen EU Inc.-bedrijven toegang geven tot de beurs, terwijl nationale arbeids- en sociale wetten volledig blijven gelden.

EU Inc. biedt bovendien flexibiliteit in aandelenstructuren, zodat bijvoorbeeld oprichters hun bedrijf kunnen beschermen tegen vijandige overnames. Tegelijkertijd is er een zwarte lijst van verboden praktijken om te waarborgen dat EU Inc.-bedrijven gelijk worden behandeld als nationale ondernemingen.

Uniforme fiscale kaders

De Commissie kondigde daarnaast een beleidsnota aan over verdere initiatieven, waaronder maximale digitalisering van de interactie tussen bedrijven en overheden, de oprichting van gespecialiseerde gerechtelijke kamers voor EU Inc-zaken en mogelijkheden voor 100% grensoverschrijdend telewerken voor innovatieve start-ups en scale-ups. Ook worden maatregelen aangekondigd om toegang tot kapitaal te verbeteren, voortbouwend op de Savings and Investment Union, een mogelijke herziening van pensioenfondsregels en een evaluatie van Europese durfkapitaalfondsen. Op fiscaal gebied worden onder meer een Head Office Tax-systeem en het BEFIT-initiatief voorgesteld om uniforme fiscale kaders te creëren en administratieve lasten te verminderen.

Akkoord

Het EU Inc.-voorstel wordt nu besproken door het Europees Parlement en de Raad, met als doel een akkoord te bereiken voor het einde van 2026. Von der Leyen onderstreepte dat EU Inc. niet de nationale vennootschapskaders vervangt, maar een optioneel geharmoniseerd regime biedt, beschikbaar voor alle bedrijven in de EU.

Volgens de Commissie is EU Inc. een kernpunt van het competitiviteitsprogramma van de EU en een van de belangrijkste initiatieven om start-ups en scale-ups te ondersteunen bij innovatie en groei in de interne markt. Zoals uiteengezet in het rapport van Mario Draghi en de Competitiveness Compass van januari 2025, is het doel om het Europese ondernemerschap te versterken en innovatieve bedrijven te laten profiteren van een uniforme set regels die aspecten van vennootschapsrecht, insolventierecht, arbeidsrecht en belastingrecht omvat.

De Europese Raad benadrukte in maart 2025 dat een optioneel vennootschapsregime nodig is om innovatieve bedrijven te helpen opschalen. Samen met andere initiatieven, zoals de Savings and Investments Union en de Start-up en Scale-up Strategy, moet EU Inc. zorgen voor een volledig functionerende interne markt en de groei van innovatieve ondernemingen in de EU stimuleren.

