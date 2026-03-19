ADR rondt controlejaar 2025 af: dertig auditrapporten

De ADR controleert jaarlijks de administraties en jaarverslagen van alle ministeries, aangevuld met diverse fondsen en agentschappen. De kernvraag daarbij is of publieke middelen rechtmatig zijn ingezet. Dit jaar resulteerde dat in dertig auditrapporten, naast de controleverklaringen bij de financiële overzichten.

Grote inspanning

Volgens de dienst vergde de afronding opnieuw een grote inspanning van medewerkers. In de aanloop naar de deadline werkten controleteams, redacteuren en specialisten op het gebied van planning, vormgeving en kwaliteitscontrole nauw samen. Daarbij ging het onder meer om het wegen van bevindingen, het analyseren van fouten en onzekerheden en het opstellen van de zogenoemde hoofdlijnennotitie.

Samenwerking

De afronding van het controlejaar is niet alleen een interne aangelegenheid. De ADR stemde intensief af met externe partijen, zoals grafisch bureau Osage voor de opmaak van rapporten, de Algemene Rekenkamer over de invulling van overzichten en het ministerie van Financiën over begrotingsvoorschriften. Het proces kenmerkt zich volgens de dienst door een hoge dynamiek en een strakke planning richting de deadline van half maart. Deze week zijn de rapporten verder bewerkt tot toegankelijke versies voor publicatie op Verantwoordingsdag, het moment waarop het kabinet verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.

Puzzelstukjes

Binnen de controleteams wordt teruggeblikt op een intensief jaar. Het team dat verantwoordelijk was voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds spreekt van een geslaagde afronding, ondanks onverwachte uitdagingen in de slotfase. Juist op die momenten bleek volgens het team de meerwaarde van samenwerking, zowel intern als met externe betrokkenen. “Het blijft mooi om te zien hoe alle puzzelstukjes aan het einde samenvallen en leiden tot een controleverklaring met bijbehorend auditrapport.”

Op de foto: het controleteam voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron: ADR