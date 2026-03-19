Man die politieke loopbaan accountant torpedeerde krijgt TBS

Patrick E, de man die met een lastercampagne voorkwam dat accountant Marcel Fierens wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht werd, moet naar een gesloten TBS-inrichting. Fierens, inmiddels directeur bij Flynth in Zeeland, zegt dat hij de zaak achter zich heeft gelaten.

Maandag 6 november 2023 zou Ridderkerker Marcel Fierens benoemd worden tot wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht namens SGP en CU. Maar na beschuldigingen van dubieuze praktijken door een voormalige zakenrelatie werd zijn benoeming eerst uitgesteld en daarna afgeblazen. Fierens ontkende de beschuldigingen en deed aangifte van smaad en laster, maar in ere hersteld als wethouder werd hij niet.

Lastercampagne

Ondernemer Patrick E. deed met een eenmanszaak in interieuraccessoires en meubels, maar ging voorjaar 2023 failliet. Kort daarvoor en ook daarna benaderde hij diverse media, waaronder Accountancy Vanmorgen, met beschuldigingen aan het adres van Visser & Visser, waar hij klant was. Om te kunnen groeien had de ondernemer namelijk op advies van het accountantskantoor € 125.000 geleend bij een investeringsmaatschappij. Later kwam hij er naar eigen zeggen achter dat accountant Marcel Fierens, directeur bij Visser & Visser, mede-eigenaar was van de leningverstrekker. Het accountantskantoor zou niet open zijn geweest over die dubbelrol en de lening was volgens E achteraf bezien ook tegen ongunstigere voorwaarden dan bij andere geldverstrekkers.

Geen wethouder

Een integriteitsonderzoek pleitte Fierens begin 2024 vrij van alle beschuldigingen. Hierop werd hij alsnog voorgedragen als wethouder. Tot veler verbazing stemden twaalf van de 23 gemeenteraadsleden echter tegen de benoeming omdat men Fierens te veel ‘beschadigd’ achtte. SGP-fractievoorzitter Leo Platschorre reageerde verbolgen op de uitslag, meldde indertijd het AD. “Het is betreurenswaardig dat de gemeenteraad toegeeft aan ondermijning van het openbaar gezag.” Zelf reageerde Fierens ook tegenover de krant: “Ik dacht echt dat het goed zou komen. Het integriteitsonderzoek was goed, ik had een verklaring omtrent goed gedrag en de officier van justitie heeft die man een strafbeschikking opgelegd. Maar goed, ik moet iets anders gaan zoeken.”

Zware aanklacht

Dat andere werd een functie als directeur Zeeland bij Flynth, waar Fierens sinds mei 2025 aan de slag is. Ondertussen zette het Openbaar Ministerie de zaak tegen Patrick E door. Inmiddels werd in de stroom beschuldigingen aan het adres van Fierens niet alleen smaad maar ook stalking gezien. In oktober 2025 kwam aan het licht dat de aanklacht was uitgebreid met een verdenking van poging tot doodslag. Patrick E zou geprobeerd hebben zijn moeder om het leven te brengen.

TBS

Vorige week stuurde de rechtbank in Dordrecht Patrick E naar een gesloten TBS-kliniek. Volgens de rechtbank lijdt de 40-jarige E. aan schizofrenie en vertoont hij narcistische en antisociale trekken. Dat leidde tot paranoïde gedachten met grootheidsideeën. De man heeft volgens deskundigen die hem onderzochten amper inzicht in zijn eigen ziekte en zelfs de zwaarste medicijnen helpen niet om hem in toom te houden, zo schrijft het AD.

Niet meer politiek actief

Op vragen van Accountancy Vanmorgen laat Fierens weten dat hij de kwestie inmiddels achter zich heeft gelaten. ”Ik heb nu een fijne positie bij het mooie Flynth waar ik het erg naar m’n zin heb.“ Fierens zegt niet meer politiek actief te zijn.