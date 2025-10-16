Man die accountant belasterde stak ook moeder neer

Begin 2024 schreef Accountancy Vanmorgen over accountant Marcel Fierens, die na een lastercampagne geen wethouder mocht worden. De zaak blijkt nog een staartje te hebben.

Een failliete ondernemer richtte twee jaar geleden zijn gram op accountant Marcel Fierens. De voormalige vestigingsleider en partner bij Visser & Visser zou hem een lening hebben aangeraden zonder te vermelden dat hij een zakelijk belang had bij de leningverstrekker. Het was deze leningverstrekker die zijn faillissement had aangevraagd.

Laster en stalking

Toen Fierens namens SGP en CU wethouder wilde worden in Hendrik-Ido-Ambacht begon de ondernemer een lastercampagne waarin hij met ontelbare mailtjes aan de pers en bestuurders Fierens van fraude beschuldigde. Hoewel een integriteitsonderzoek de accountant vrijpleitte stemde de gemeenteraad toch tegen zijn benoeming. Men vond het geen goed idee dat iemand met een ‘beschadigde reputatie’ politiek bestuurder zou worden. Een paar maanden later liet het Openbaar Ministerie weten in de stroom beschuldigingen aan het adres van Fierens niet alleen smaad maar ook stalking te zien.

Druiven zuur

Voor de accountant waren de druiven zuur want hij kon het wethouderschap op zijn buik schrijven. En die zure smaak moet deze week teruggekomen zijn in zijn mond toen hij las dat de man achter de lastercampagne nu verdacht wordt van een poging tot doodslag op zijn eigen moeder. Toen hij deze week voor de rechter verscheen verwees hij opnieuw naar de lening die Fierens hem had ‘aangesmeerd’, het faillissement dat volgde en de rechtszaken waarin hij daarna verzeild raakte. “Dat heeft allemaal druk veroorzaakt bij mij, waardoor ik psychisch beschadigd ben geweest.”

Fierens is sinds mei 2025 directeur van de vestiging Zeeland van Flynth.