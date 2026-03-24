Meer dan helft kleine ondernemers geraakt door betalingsachterstanden

Meer dan de helft van de Nederlandse mkb-bedrijven met maximaal tien medewerkers had het afgelopen jaar te maken met facturen die te laat of helemaal niet werden betaald. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Betalingsachterstanden MKB, uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Bill Incasso.

Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de ondervraagde ondernemers in 2025 werd geconfronteerd met betalingsachterstanden. Voor een deel van hen gaat het om een terugkerend probleem: 10 procent kreeg er meer dan tien keer per jaar mee te maken. Hoewel voor veel ondernemers slechts een klein deel van de facturen te laat wordt betaald, is er ook een groep waarbij 10 tot 20 procent van de facturen achterstallig is.

Cashflow onder druk

Van de ondernemers die met betalingsachterstanden te maken kregen, zegt 27 procent daardoor zelf in financiële problemen te zijn gekomen. Zo stond 12 procent tijdelijk rood bij de bank, liep 8 procent achter met betalingen aan leveranciers en moest 5 procent salaris of inkomen uitstellen. Ook moest 4 procent privévermogen aanspreken om de financiële gevolgen op te vangen.

Volgens de onderzoekers laat dat het domino-effect van betalingsachterstanden zien: ondernemers die zelf niet worden betaald, komen vervolgens in de knel richting hun eigen schuldeisers. Vooral kleine ondernemers en zzp’ers zijn kwetsbaar, omdat zij vaak beperkte buffers hebben en in veel gevallen persoonlijk aansprakelijk zijn.

Omzet definitief verloren

Opvallend is dat 63 procent van de ondernemers met betalingsachterstanden omzet heeft moeten afschrijven als definitief oninbaar. In een aantal gevallen liep dat bedrag stevig op: 7 procent zegt meer dan €10.000 te hebben moeten afboeken. Voor kleine bedrijven kan dat direct raken aan de continuïteit van de onderneming.

Wet biedt in praktijk weinig bescherming

Sinds 2023 geldt een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen voor grote bedrijven die zaken doen met mkb’ers en zzp’ers. Die regeling moet voorkomen dat kleinere leveranciers eenzijdig lange betalingstermijnen opgelegd krijgen. In de praktijk blijkt die bescherming echter beperkt.

Zo weet 43 procent van de ondervraagden niet dat deze wettelijke termijn bestaat. Slechts 24 procent zegt dat de wet ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Daarnaast geeft 30 procent aan nog altijd te maken te hebben met opdrachtgevers die betaaltermijnen van 60 dagen of langer opleggen. Volgens de onderzoekers ondermijnt dat de effectiviteit van de regeling.

Veel stress, weinig actie

De impact is niet alleen financieel. Van de ondernemers met openstaande facturen ervaart 76 procent stress of zorgen als gevolg van betalingsachterstanden. Omgerekend betekent dat dat ongeveer vier op de tien kleine ondernemers hiermee te maken hebben. Daarnaast besteden ondernemers veel tijd aan het najagen van openstaande facturen; 8 procent zegt daar meer dan 25 uur per jaar aan kwijt te zijn.

Toch schakelt het merendeel geen professionele hulp in. Maar liefst 81 procent van de ondernemers met betalingsproblemen heeft het afgelopen jaar geen incassobureau ingeschakeld. Ook gerechtelijke stappen blijven meestal uit. Redenen daarvoor zijn onder meer angst om de klantrelatie te schaden, onbekendheid met de mogelijkheden en de inschatting dat het om te kleine bedragen gaat.

Rol voor accountant en adviseur

Volgens Bill Incasso is meer aandacht nodig voor de positie van ondernemers die wachten op betaling. De onderzoekers pleiten onder meer voor meer voorlichting over de wettelijke betaaltermijn, betere handhaving en een lagere drempel voor professionele incasso. Ook zien zij een rol voor accountants en financieel adviseurs bij het signaleren van structurele betalingsproblemen en het helpen beheersen van debiteurenrisico’s.