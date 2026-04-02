De Accountancy Paradox: Waarom België drie jaar voorloopt op Nederland

Vraag een willekeurige Belgische accountant wie er verder staat met digitalisering binnen de accountancy, en het antwoord is steevast: “Nederland”. Ook Nederlanders geloven dit natuurlijk graag. Nederland staat bekend om haar vroege cloud-adoptie en flitsende marketing. Bij Bizzcontrol hebben we unieke inzichten; we zijn in beide landen actief.

Wanneer we bij honderden kantoren onder de motorkap kijken, zien we een andere realiteit. De centrale stelling: België loopt momenteel minstens drie jaar voor op Nederland in de automatisering van de compliance-flow.

De fundering voor proactief advies

Hoewel de ambitie in beide landen gelijk is — de overstap van verwerker naar “strategisch business partner” — verschilt de digitale fundering wezenlijk. Terwijl dat de eerste stap is, eerst datakwaliteit, dan adviseren. Terwijl Nederlandse kantoren vaak nog midden in software-transities zitten, plukt de Belgische accountant al de vruchten van een volwassen ecosysteem.

Waarom heeft België die voorsprong?

Het Best-of-Breed Ecosysteem: België heeft een hyper-efficiënte keten van pre-accounting, accounting en post-accounting die naadloos op elkaar aansluiten en goed werken. Ook in Nederland hebben we een best-of-breed ecosysteem, maar zijn we veelal nog in software transities. De Discipline van de Cijfers: De Belgische wet verplicht een aanzienlijk snellere deponering van de jaarrekening. Daarmee zit men veel korter op de cijfers. Tussentijdse Cijfers als Standaard: Door de Belgische btw-logica en kwartaalafsluitingen is actuele rapportage de norm. In Nederland is dit nog te vaak een ad-hoc verzoek. MAR vs. RGS: Het Belgische Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) is een goudmijn voor automatisering. De Nederlandse tegenhanger, RGS, wordt nog verre van consequent geadopteerd. E-facturatie: Met de Peppol-verplichting vanaf 2026 zet België de turbo op automatisering, terwijl Nederland nog volop aan het “polderen” is.

De Paradox: Breedte is geen diepte

Nederlandse kantoren bieden vaak een breder pakket aan (inclusief salarisverwerking), maar die extra administratieve last gaat vaak ten koste van de focus op bedrijfsmatige cijfers. In België ligt de focus op het vertalen van data naar begrijpelijke inzichten: de essentie van advies.

De Rol van Bizzcontrol

In België is de markt “ready”. Bizzcontrol helpt kantoren hier om advies schaalbaar te maken via proactieve triggers, automatische rapportages en AI-gestuurde prognoses.

In Nederland fungeren wij als katalysator om de digitale fundering sneller op orde te krijgen door de datakwaliteit aan de bron te bewaken. Kantoren die dit op orde hebben, pakken hun voorsprong en kunnen aan de hand van Bizzcontrol echt gaan adviseren.

Conclusie

De wet van de remmende voorsprong heeft toegeslagen: hoewel de software vaak uit Nederland komt, heeft de Belgische accountant deze beter benut. België toont hoe een gedigitaliseerde sector eruitziet.

De vraag aan de Belgische accountant: wat doe je met die extra drie jaar voorsprong? En aan de Nederlandse accountant: hoe dicht je het gat met je zuiderburen en neem je een voorsprong op je Nederlandse collega’s?

Wil je de volledige whitepaper lezen? Download hem hier

Wil je ontdekken hoe jij de stap naar schaalbaar advies zet? Plan een gesprek in met onze experts of vraag hier je gratis demo aan.