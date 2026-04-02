De accountant van morgen: meer dan cijfers

Als accountant heb jij de basis op orde. Je kent de regels, begrijpt de cijfers en weet hoe de praktijk werkt. Tegelijk verandert ons vak. MKB-ondernemers zoeken allang niet meer alleen een controleur, maar een adviseur die vooruitkijkt en richting geeft. Wat betekent dat voor jou?

Waar je vroeger vooral bezig was met controleren en rapporteren, verwachten organisaties nu iets anders. Ondernemers willen meer dan een kloppende jaarrekening; ze zoeken iemand die met ze meedenkt over groei, risico’s en financiering. En steeds vaker gaat dat gesprek ook over duurzaamheid en maatschappelijke impact. Daar komt bij dat technologieën zoals AI en automatisering steeds meer routinetaken van de accountant overnemen. Denk aan controles, rapportages en standaardanalyses. Juist daardoor ontstaat ruimte om te doen waar je echt waarde toevoegt: analyseren, adviseren en richting geven. De kern van het vak verschuift dus. Niet óf je cijfers begrijpt, maar wat je ermee doet.

De stap naar meer impact

Wil je doorgroeien naar een rol met meer invloed, dan heb je meer nodig dan vakkennis alleen. Je moet verbanden kunnen leggen tussen cijfers en strategie, complexe vraagstukken kunnen doorgronden en die ook helder kunnen uitleggen. Daarnaast vraagt deze rol om stevige advies- en gespreksvaardigheden. Je zit vaker aan tafel met directie en stakeholders, waar je niet alleen analyseert, maar ook richting geeft. Dat vraagt om een volgende stap in je ontwikkeling.

Hoe maak je het verschil?

Met de masteropleiding Integraal Adviseur MKB van de HAN bereid jij je gericht voor op die nieuwe rol. Je combineert finance met adviesvaardigheden en strategisch denken, waardoor je je ontwikkelt tot een professional die verder kijkt dan de cijfers alleen. Tijdens deze masteropleiding werk je aan actuele vraagstukken rond duurzaamheid, digitalisering en strategie. Tegelijkertijd ontwikkel je je adviesvaardigheden en leer je multidisciplinair analyseren en denken.

Leren in en met de praktijk

Wat je tijdens de Master Integraal Adviseur MKB (MIAM) leert, pas je direct toe in je eigen werkomgeving. Vanaf de start werk je aan vraagstukken uit de praktijk, waardoor je meteen ziet wat werkt en wat niet. Je groeit stap voor stap in je rol: van specialist naar adviseur en uiteindelijk naar strategisch gesprekspartner. Onderweg leer je niet alleen scenario’s doorrekenen, maar ook hoe je die overtuigend presenteert en stakeholders meeneemt in keuzes. Zo ontwikkel je jezelf tot iemand die organisaties helpt om vooruit te kijken.

