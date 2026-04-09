Misleidende jaarcijfers? Bestuurders CSS aansprakelijk na faillissement in 2002

Bestuurders van de voormalige beursgenoteerde ICT-onderneming CSS Holding worden aansprakelijk gesteld voor schade na het faillissement van het bedrijf, vanwege mogelijk misleidende jaarrekeningen en onbehoorlijk bestuur. Dat blijkt uit een (tussen)vonnis van de Rechtbank Amsterdam.

Computer Services Solutions Holding (CSS) was eind jaren negentig een toonaangevend ICT-bedrijf dat actief was in automatisering, hardwarehandel en financiële dienstverlening. Eind 2000 vond er een grote herstructurering plaats waarbij CSS een belangrijk deel van haar activiteiten onder bracht in een nieuwe vennootschap, Atcostplus (ACP). Via een holdingconstructie met externe partijen werden activa en passiva overgedragen tegen boekwaarde, aangevuld met een aanzienlijke goodwill van €26,5 mln.

Goodwill

Deze goodwill werd niet direct afgerekend, maar zou worden verrekend via toekomstige dienstverlening. Daarnaast bleef een bedrag van €14,5 mln als lening uitstaan. Volgens de rechtbank roept deze constructie vragen op over de waardering en verwerking in de jaarrekening en hebben schuldeisers mogelijk een punt dat ze door jaarrekeningen het bos zijn ingestuurd.

Daar komt bij dat CSS Holding een zogeheten 403-verklaring, waarmee de moedermaatschappij aansprakelijkheid accepteert voor schulden van dochtervennootschappen, niet introk na de overdracht van activiteiten. Dit speelt volgens de rechtbank een rol in de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Verwijten aan bestuurders

CSS vroeg in 2002 faillissement aan. De eisers verwijten de bestuurders onder meer dat zij misleidende jaarstukken hebben gepubliceerd, een onjuiste voorstelling van de financiële positie hebben gegeven en verplichtingen zijn aangegaan terwijl duidelijk was dat deze niet konden worden nagekomen (de zogeheten Beklamel-norm). Volgens de rechtbank moet nog nader worden beoordeeld in hoeverre de afzonderlijke bestuurders hiervoor aansprakelijk zijn. In het tussenvonnis wordt al wel duidelijk dat de vorderingen tegen één van de gedaagden (een voormalig bestuurder) waarschijnlijk zullen worden afgewezen. Een eindvonnis volgt op een later moment.

