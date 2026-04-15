Hogere kilometervergoeding kost werkgevers geld en drukt op loonruimte

Dat benadrukt Anne Megens, directeur beleid en advies bij werkgeversvereniging AWVN bij BNR. Zij wijst er op dat vaak ten onrechte wordt gedacht dat een hogere belastingvrije vergoeding werkgevers niets kost. In werkelijkheid betekent de maatregel alleen dat er over de extra twee cent geen belasting wordt geheven, terwijl de werkgever het bedrag nog steeds volledig moet betalen.

Volgens Megens is de dinsdag bekend geworden maatregel wel te begrijpen binnen de huidige economische context. Het kabinet lijkt te kiezen voor gerichte compensatie in plaats van brede financiële steun, mede omdat onduidelijk is hoe lang de energiecrisis aanhoudt en hoeveel deze nog zal verergeren. Tegelijkertijd waarschuwt zij dat werknemers zich niet te rijk moeten rekenen: hogere reiskostenvergoedingen gaan vrijwel altijd ten koste van andere beloningsmogelijkheden.

Daarnaast wijst de AWVN op mogelijke gedrags­effecten. Omdat de belastingvrije kilometervergoeding vaak als norm wordt gezien, ligt het voor de hand dat veel werkgevers deze zullen verhogen. Dat kan echter het autogebruik verder stimuleren, terwijl juist behoefte is aan duurzamere alternatieven.

Werkgevers doen daarom de oproep om breder te kijken naar oplossingen, zoals meer thuiswerken, het stimuleren van openbaar vervoer of elektrisch rijden. Ook zou beter moeten worden gekeken welke werknemers daadwerkelijk het hardst worden geraakt door de gestegen kosten, zodat maatregelen gerichter kunnen worden ingezet.

(BNR)