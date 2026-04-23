AI versnelt fusies en overnames, maar maakt deals niet beter

AI kan fusies en overnames aanzienlijk versnellen. Maar volgens Killian McCarthy, M&A-onderzoeker aan de Radboud Universiteit, hangt de echte impact niet af van de tijdwinst, maar van wat adviseurs daarna doen met hun tijd. “Het zal meer gaan over leiderschap, cultuur en de mensen snappen.”

Het overzicht dat McCarthy als voorbereiding op dit interview speciaal voor Accountancy Vanmorgen maakte, schetst een duidelijk beeld van de impact van AI op de verschillende fases in fusie- en overnametrajecten. “Het is een inschatting op basis van meerdere gepubliceerde wetenschappelijke artikelen en eigen observaties.”

Grote impact due diligence

De grootste tijdsbesparing zit volgens McCarthy in het voorbereidende, document-intensieve werk: “Met name due diligence kan met behulp van AI fors sneller doordat contracten en datasets automatisch worden gelezen en gestructureerd. Ik verwacht hier een reductie van vijftig procent in fte’s. AI versnelt het proces en maakt deze functies grotendeels overbodig. Het resultaat? Snellere deals met minder mensen.”

In fases waarin vertrouwen, oordeel en onderhandelen centraal staan, blijft de impact beperkt. Hierdoor zit de totale tijdwinst door AI over een hele deal rond de 27 procent. McCarthy is daar verbaasd over: “Ik had een hoger percentage verwacht. En ergens is het ook weer logisch, want de data zitten in principe alleen aan de achterkant.” Dit betekent dat het hele fusie- en overnameproces “niet veel zal veranderen”, schat McCarthy in: “Je ziet vooral dat informatie verzamelen en analyseren sneller gaat, terwijl het echte beslissen ‘gewoon’ mensenwerk blijft.”

McCarthy ziet de kansen met AI, maar is ook sceptisch: “Een kostenbesparing van vijftig procent betekent niet automatisch betere deals. Het betekent vooral dat het aan de voorkant sneller kan, maar óók dat seniors minder tijd hebben om goede beslissingen te nemen.” En die tijdwinst kan volgens McCarthy heel groot zijn: “Processen die eerder drie tot vier weken duurden met vijf mensen, kunnen nu in drie tot vier dagen door één persoon worden gedaan, waarbij de juniors minder voorbereidend werk doen en de seniors juist meer interpreteren.” En daar ligt volgens McCarthy tegelijkertijd de uitdaging waarop hij doelt: “De meeste deals falen niet omdat de spreadsheet fout was, maar omdat mensen verkeerde beslissingen nemen.”

Stap voor stap

Op de vraag over welke AI we praten, nuanceert hij meteen het beeld van één allesomvattende tool. “Er is niet één AI die dit straks gaat doen. Vaak zit de technologie al in bestaande software. De verandering komt daarom ook stap voor stap en niet via één grote implementatie. Op dit moment is de versnelling door AI nog beperkt. En dat verrast hem niet: “Je kunt het voorbereidende werk weliswaar versnellen, maar als je niet de mensen en middelen hebt om de daadwerkelijke waarde te creëren, dan raakt het uit balans.” Daar ziet hij dus ook een risico voor de toekomst: “Dan krijgen we meer deals, maar wel slechtere deals.” Een andere zorg die we volgens hem serieus moeten nemen, is dat professionals minder kritisch worden. “Automation bias is daarbij altijd een risico dat je moet incalculeren.” Toch verwacht hij niet dat AI per definitie meer fouten maakt: “AI maakt niet meer of minder fouten dan mensen, ik denk zelfs minder. Het is de rol die verandert, niet het resultaat.”

Kansen voor mkb-kantoren

De grootste impact zit wat McCarthy betreft dus niet per se in processen, maar bij de professionals. “Het traditionele model was altijd: juniors verzamelen, partners beslissen. Dat systeem gaat veranderen.” Hij ziet de gevolgen daarvan al in de markt: “Je ziet nu al gebeuren dat grote kantoren minder juniors aannemen.” Dat leidt tot een fundamentele vraag: “Als je minder juniors opleidt, waar komen je seniors dan vandaan?” Het hele businessmodel zal daardoor veranderen, denkt McCarthy. “Je krijgt meer mensen aan de top en minder jonge starters aan de onderkant van de piramide.” Voor de mkb-kantoren kan dat juist een kans zijn: “AI kan de kloof groter maken als grote kantoren hun schaalvoordelen effectiever benutten. Maar het kan ook het speelveld gelijker maken, doordat analytische tools breder beschikbaar worden. In dat geval verschuift de concurrentie naar relaties, vertrouwen en executiekracht. En juist daarin kunnen mkb-kantoren sterk zijn.”

McCarthy schetst drie mogelijke scenario’s. “Het eerste scenario is dat iedereen naar de grote kantoren gaat, omdat ze goedkoper en sneller zijn door het geld dat ze kunnen investeren in AI. De kloof tussen kleine en grote kantoren wordt in dat scenario groter.” Een tweede beeld dat hij schetst, is een versnelling over de hele breedte. “Dat betekent meer deals, maar wel slechtere deals. Dan hebben we heel veel deals gedaan, maar minder waarde gecreëerd.” Het derde scenario – in zijn ogen het beste scenario – is dat we de tijdwinst van de voorkant naar de achterkant brengen. Finance- en legalwerkzaamheden worden minder dominant, integratie- en leiderschapskwaliteiten aan de achterkant worden juist belangrijker. Voor alle kantoren.” McCarthy noemt België als bijvoorbeeld: “Daar is het veel belangrijker de relatie op te bouwen dan in Nederland. Dat is het verhaal waar het uiteindelijk naartoe zal gaan. Sneller aan de voorkant, meer mensenwerk aan de achterkant.”

Tekst: Sander Voortman

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/