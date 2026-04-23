Groeien zonder van IT-partner te wisselen

Groei is zelden het probleem bij middelgrote organisaties. De IT die meegroeit wél. Naarmate bedrijven groter worden, stapelen leveranciers, systemen en overlegstructuren zich op. Bravx is opgericht vanuit de vraag hoe je organisaties kunt laten doorgroeien, zonder dat ze steeds opnieuw hun IT-landschap moeten heruitvinden.

Op 1 februari 2026 ging Bravx officieel van start als één bedrijf, voortgekomen uit de samenvoeging van GAC Business Solutions, ABC E BUSINESS en Focus Enterprise Solutions. Het was geen kostengedreven fusie, maar een bewuste groeistrategie. “Samen kunnen we onze klanten nog beter bedienen, want de technologie volgt zichzelf razendsnel op”, zegt Arthur van Kooij, ceo van Bravx. “Los van elkaar konden de drie bedrijven technologieën onvoldoende snel doorontwikkelen.” Klanten stelden bovendien steeds vaker vragen die meerdere disciplines tegelijk raakten en die bij drie afzonderlijke partijen elke keer een ander aanspreekpunt vereisten.

De drie organisaties werkten al intensief samen voordat de stap werd gezet. Collega’s van GAC, ABC en Focus voerden gezamenlijk projecten uit, ook bij klanten. “Als je al veel dingen samen doet, kun je dat net zo goed onder één vlag doen”, aldus Van Kooij. De integratie duurde dertien maanden. Alle functiestromen werden uitgeschreven, rollen werden opnieuw bepaald en er werden drie afzonderlijke go-to-marktstrategieën ontwikkeld: één voor enterprise, één voor midmarket en één voor het kleinere segment. Pieter van Halder, medeverantwoordelijk voor de fusie, benadrukt dat de cultuurontwikkeling daarna pas echt begint. “Cultuur kun je niet op papier zetten, dat moet samen groeien.”

“Kleine bedrijven hebben nu eenmaal minder innovatiekracht”, zegt Van Kooij. “Door de drie bedrijven samen te brengen, ontstaat de schaal om innovaties mogelijk te maken en structureel door te voeren.”

Meegroeien zonder te wisselen

De kern van de propositie is eenvoudig: een klant hoeft bij Bravx nooit te wisselen van partner vanwege de eigen groei. ABC E BUSINESS ondersteunde vooral kleinere organisaties aan het begin van hun groeipad, GAC Business Solutions richtte zich op de midmarket met branchegerichte oplossingen, en Focus Enterprise Solutions bediende grotere en complexere organisaties met specifiek ingerichte ERP-omgevingen. Samen dekken ze nu het volledige spectrum. En ook op het gebied van customer engagement, een domein waarop Focus en ABC geen expertise hadden, is Bravx nu volledig ingericht.

“Of je nu een startende organisatie bent of een small enterprise, wij kunnen je bedienen met de juiste consultants en kennis voor elke stap in je groei”, zegt Van Kooij. Kleine partners helpen snel, maar schalen niet mee; grote IT-partijen brengen complexiteit en tarieven die niet altijd passen. Bravx wil in beide fases relevant blijven, als een partner die meegroeit zonder dat de klant bij iemand anders opnieuw hoeft te beginnen.

Grotere slagkracht richting Microsoft

De combinatie zorgt ook voor een betere positie binnen het Microsoft-ecosysteem. Waar GAC, ABC en Focus ieder apart aanklopten bij Microsoft, spreekt Bravx nu als één partner. Van Halder: “Microsoft weet ons nu beter te vinden als er klantvragen liggen, waarvan ze zeker willen dat ze worden opgepakt.” Die grotere voetafdruk vertaalt zich in meer invloed op productontwikkeling en betere toegang voor klanten tot wat Microsoft ontwikkelt.

Bravx wil leidend zijn in de Europese markt voor Microsoft technologie, niet zozeer qua schaal maar vooral in technologische diepgang. Het bedrijf bedient klanten integraal, van frontoffice tot backoffice, van CRM en ERP tot low codeplatformen en AI gedreven toepassingen. Daarbij zijn governance, veiligheid en transparantie vanaf het ontwerp ingebouwd. Juist nu AI toepassingen steeds breder worden ingezet en Europese regelgeving, zoals de AI Act, nieuwe eisen stelt aan gebruik en verantwoordelijkheid, wordt die integrale benadering steeds belangrijker.

Mensen als motor van de fusie

De samenvoeging is ook een groeistrategie voor medewerkers. Wie bij Bravx begint in een eenvoudiger segment, kan doorgroeien naar complexere implementaties en andersom. “Je hoeft hier niet weg als je groter wilt denken”, zegt Van Kooij. Die interne mobiliteit was voor alle drie de partijen ook een grote drijfveer om de stap te zetten.

Bravx wil tegelijk herkenbaar blijven als menselijke organisatie. Van Kooij omschrijft het als de hartelijkheid van Brabant, gecombineerd met het innovatievermogen van de Brainport-regio in Eindhoven. De nieuwe kantoorruimtes in Utrecht en Eindhoven zijn bewust ingericht om die twee kanten samen te brengen: een omgeving waar innovatiekracht en menselijkheid elkaar versterken. “IT is serieuze materie”, stelt Van Kooij, “maar je moet er ook dagelijks plezier mee hebben – met collega’s en met klanten. Dat maakt ons anders dan de rest.”

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.