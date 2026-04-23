We maken meertijd voor het managen van stakeholders

Diepgaande sectorspecialisatie, een hoog transactievolume en een mensgerichte benadering maken van BHB Dullemond een vertrouwde sparringpartner voor accountants-, assurantie- en arbodienstverleners die een strategische stap willen zetten.

BHB Dullemond ondersteunt al meer dan 27 jaar ondernemers in de dienstverlenende sector bij aan- en verkooptrajecten, bedrijfswaarderingen en complexe ontvlechtingssituaties. Die ruime ervaring gaat hand in hand met een duidelijke sectorspecialisatie. Jorg Quapp, M&A director en partner, legt uit: “We richten ons op accountants- en assurantiekantoren en arbodienstverleners. Sterk gereguleerde sectoren, dat vinden we interessant. Die focus is door de jaren heen organisch ontstaan. Als we besluiten actief te worden in een sector, is één project of klant niet genoeg, we willen langdurig waarde kunnen toevoegen. Daarom investeren we veel tijd in onderzoek en sluiten we aan bij relevante marktpartijen en brancheverenigingen.”

Een betekenisvolle relatie

Het kantoor volgt ontwikkelingen binnen de sectoren op de voet en dat draagt veel bij aan het onderscheidend vermogen. Maarten Agema, M&A consultant: “We vinden het belangrijk relevante wet- en regelgeving goed te begrijpen. Dat betekent dat we ons bijvoorbeeld niet alleen verdiepen in de Wta, maar ook in de voorschriften van de NBA. We hoeven geen expert te zijn, maar we vinden een stevig basisniveau heel belangrijk. Dat maakt het makkelijker echt inhoudelijk in gesprek te gaan met ondernemers en partners en dat is precies waar we het verschil willen maken.” Volgens Agema wordt dat verschil ook steeds belangrijker, omdat de scenario’s waarmee klanten te maken krijgen steeds complexer worden. “Voorheen hadden ondernemers twee opties: doorgaan of verkopen. Nu liggen er veel meer strategische mogelijkheden op tafel, zoals samenwerkingen, pre‑exitconstructies en meerdere potentiële kopers in plaats van één.”

De kennis binnen BHB Dullemond wordt niet alleen intern benut, maar ook actief gedeeld met de markt. Het kantoor publiceert sectorvisies, thematische uitgaven en de jaarlijkse Overnamemonitor voor de accountancy- en administratiemarkt, waarmee een compleet beeld wordt geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast organiseert BHB Dullemond regelmatig evenementen voor ondernemers en relaties.

Quapp: “Het draagt eraan bij dat we al in een vroeg stadium met ondernemers in gesprek zijn, ver voordat ze een concrete stap willen zetten. Soms gaat het om strategisch advies, benchmarks uitvoeren of groeimogelijkheden verkennen. Zo bouwen we een betekenisvolle relatie op met kantoren.”

Sectorspecifieke ervaring

Binnen de drie kernsegmenten begeleidt BHB Dullemond zowel kleine, lokale transacties als grote trajecten met nationale en internationale partijen. Die variatie zorgt voor een hoog transactievolume, iets wat het werk interessant maakt. Agema: “In het M&A‑werkveld werk je vaak maar aan een of twee transacties per jaar. Bij ons kun je veel vlieguren maken. Dat geldt ook voor nieuwe medewerkers. Doordat we actief zijn binnen specifieke sectoren, kom je eerder herkenbare situaties tegen en bouw je snel inhoudelijke marktkennis op. Daardoor ontwikkelen medewerkers zich in korte tijd tot volwaardige sparringpartners voor ondernemers.”

Oog voor de mens

Specialisatie heeft volgens Quapp nóg een belangrijk voordeel. “Voor klanten is het prettig dat onze jongere collega’s snel ervaring kunnen opdoen en de dynamiek van de sector kennen. Een ondernemer hoeft niet uit te leggen hoe zijn of haar bedrijf werkt. Daardoor kunnen we meer aandacht besteden aan het effectief managen van stakeholders.” Juist dat stakeholdermanagement vormt volgens hem een van de grootste uitdagingen binnen M&A‑trajecten. Niet kopers of financiering vinden, maar een diverse partnergroep begeleiden is vaak het meest complex. “In de trajecten ontstaan regelmatig valkuilen. Omdat wij dat soort situaties al vaak hebben meegemaakt, weten we hoe verschillende individuele belangen zich verhouden tot ondernemingsbelangen. Wij willen eerst alle opties doordenken, dan te besluiten en pas daarna in actie te komen. Zo kun je alle betrokkenen op een natuurlijke manier begeleiden naar een gedragen besluit, zonder dat ze zich onder druk gezet voelen.”

Oog voor de mens tijdens een verkoop-, aankoop- of fusietraject is voor BHB Dullemond even belangrijk als een gezonde bedrijfsvoering. “Het eerste waar we vaak naar kijken, is het personeelsverloop door de jaren heen. We willen bijvoorbeeld begrijpen hoeveel mensen er zijn aangenomen en zijn vertrokken, wat de redenen waren voor uitstroom en hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen. In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat accountantskantoren die de menselijke kant van hun organisatie goed op orde hebben, uiteindelijk ook commercieel het beste presteren”, legt Quapp uit.

Draait om mensen

Die focus op de mens geldt volgens Agema net zo goed als er wordt samengewerkt met een private equity-partij. “In de media wordt private equity vaak over één kam geschoren, maar in de praktijk verschillen ze sterk van elkaar. Sommige partijen richten zich vooral op operationele verbeteringen, andere zijn gespecialiseerd in turn-arounds en herstructureringen, en er zijn investeerders die juist excelleren in buy‑and‑buildstrategieën. Ondanks die verschillen hebben ze één ding gemeen: het draait bij accountantskantoren altijd om mensen.”

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.