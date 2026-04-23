Leren als strategische kracht

Bij aaff is een leven lang leren geen los begrip, maar iets wat zichtbaar is in de dagelijkse praktijk. Via de aaff academie biedt het accountants- en advieskantoor een uitgebreid en aantrekkelijk opleidingsaanbod. Voor vaktechnische scholing maakt aaff onder andere gebruik van het online cursusaanbod van PE-Academy.

Bij aaff werk je in een organisatie waar leren een belangrijke strategische fundering is. Met de aaff academie bouwt het kantoor, actief op vijftig locaties met zo’n 2.000 collega’s, aan een professionele cultuur. Bij aaff is leren geen ondersteunend proces, maar een strategisch instrument om als organisatie wendbaar, relevant en toekomstbestendig te blijven en zo samen sterker te worden.

Samen sterker worden, is een opvallend kenmerk van aaff die zich uit in co-eigenaarschap: elke medewerker die in dienst treedt, krijgt automatisch aaff-certificaten en wordt mede-eigenaar. Dat maakt leren geen individuele opdracht, maar een collectieve beweging met eigen verantwoordelijkheid. Volgens Sanneke Dijkstra, senior adviseur aaff academie, komt dat het teamgevoel en de drive om het beste uit jezelf te halen ten goede: “Het co-eigenaarschap zorgt ervoor dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de groei.”

“Jouw ontwikkeling, onze kracht”

Binnen aaff vormt de aaff academie het hart van leren en ontwikkelen. De academie is onderdeel van het team Human Experience (HX); een bewuste keuze, omdat aaff collega’s ziet als mensen die waarde toevoegen, niet als resources die je ’inzet’.

De academie ontwikkelt leeroplossingen die aansluiten op wat vandaag en morgen nodig is, voor alle collega’s: van starters tot seniors, van vaktechnische professionals tot leidinggevenden. De visie: Jouw ontwikkeling, onze kracht verwoordt precies die combinatie van menselijkheid, ambitie en toekomstgerichtheid die aaff nastreeft.

Volgens Sanneke Dijkstra is de aaff academie een essentieel onderdeel van de organisatie: “We willen een omgeving creëren waarin mensen zich welkom, gewaardeerd en geïnspireerd voelen. Bij aaff draait het om verbinding. Iedereen krijgt de ruimte om professioneel en persoonlijk te groeien, met een leeraanbod dat past bij onze strategie. Zo versterken we de veerkracht en slagkracht van aaff, voor nu en in de toekomst.”

De visie krijgt extra lading sinds de fusie begin 2025, toen Alfa Accountants en Adviseurs en ABAB officieel samen verdergingen als aaff. “Toen ontstond er ook één duidelijke, toekomstgerichte visie op leren, ontwikkelen en vakbekwaamheid. Hierbij richt de aaff academie zich op leren in de volle breedte: van vaktechniek, advies/klant, leiderschapsvaardigheden en communicatie, tot digitale vaardigheden en onboarding. Allemaal belangrijke thema’s om de strategische doelen te kunnen realiseren”, legt Sanneke Dijkstra uit.

Samenwerking met PE-Academy

Voor vaktechniek werkt aaff nauw samen met PE-Academy. Deze samenwerking bestond al voor de fusie tussen Alfa Accountants en Adviseurs en ABAB en sluit goed aan bij de manier waarop aaff leren en ontwikkelen heeft ingericht, waarbij collega’s veel ruimte krijgen om hun ontwikkeling zelf vorm te geven. Via het online aanbod kunnen accountants, net als advocaten, juristen en fiscalisten, cursussen volgen op een moment dat hen past. Hierbij kunnen ze kiezen voor een cursus in delen en voor verschillende duurvormen (een, twee of drie uur) en leerstijlen, zoals tekst, video en animatie.

Ongeveer 400 aaff-collega’s zijn vanuit hun functie PE-plichtig. Zij volgen onder meer online cursussen van PE-Academy om te voldoen aan hun PE-portfolioverplichtingen. De omgeving van PE-Academy is daarnaast toegankelijk voor collega’s zonder PE-verplichting die zich uit eigen initiatief blijven ontwikkelen.

Ivana Podnar, ook adviseur bij de aaff academie, merkt op dat het voor een landelijke organisatie met zoveel kantoren ‘heel goed helpt dat je flexibel en online leren kunt aanbieden’. “De eet-en-weetsessies bij ons zijn ook interessant, die houden we vaak rond de lunch. Pak je broodje erbij en we praten je bij over een actueel thema. Dat is het idee.”

Zelf organiseert aaff leerdagen op locatie. Een interne trainer of externe expert behandelt dan in een workshop een bepaald thema. Ter voorbereiding kunnen accountants bijvoorbeeld een online cursus van PE-Academy volgen. “Het is fantastisch om deze combinatie van blended learning aan te bieden. Je kunt er alle kanten mee op en je aanbod ermee verbreden”, zegt Eugenie van Schalkwijk, manager content & innovation van PE-Academy.

Ontwikkelthema’s

PE-Academy voldoet in haar cursusaanbod al grotendeels aan de nieuwe NBA-ontwikkelthema’s. Eugenie van Schalkwijk: “We hebben nu voor AI een pakket met daarin AI-basisvaardigheden, beter prompten en strategie en implementatie. We breiden het aanbod bovendien uit in overleg met onze klanten, waarbij we inspelen op specifieke behoeften en ontwikkelingen in de praktijk.”

Digitale oplossingen en AI

Binnen aaff is er volop aandacht voor hoe om te gaan met digitale oplossingen en AI als onderdeel van de bedrijfsstrategie. “Hoe kunnen we AI goed in ons werk integreren en leren wat de voordelen ervan zijn. De AI Act vereist ook scholing op het gebied van digitale en AI-geletterdheid van alle collega’s”, zegt Moo Wagemakers, collega van

Ivana Podnar en Sanneke Dijkstra. “We trainen op dit moment over en met AI. Het is heel fijn dat PE-Academy cursusaanbod op dit gebied ontwikkelt. Dat sluit goed aan bij onze leeractiviteiten en zorgt voor een completer aanbod.”

Klaar voor de toekomst

In een tijd waarin accountancy én bedrijfsvoering snel veranderen, kiest aaff voor een krachtige en menselijke aanpak. De aaff academie vormt het strategische fundament en de samenwerking met PE-Academy zorgt voor flexibel en actueel vaktechnisch aanbod. Door deze combinatie van interne visie en externe expertise ontstaat een leerklimaat waarin 2.000 co-eigenaren groeien, zich verbinden en het verschil maken – voor klanten én voor elkaar.

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.