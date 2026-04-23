Voor het eerst: fusie- en overnamepartijen in kaart gebracht

Over fusies en overnames schrijven we bij Accountancy Vanmorgen al jaren. Een buitengewoon relevant thema voor de accountant, dat de laatste jaren alleen maar in belang toeneemt. Want niet alleen de klant dient van deskundig advies te worden voorzien, ook de accountancy zelf staat – mede aangedreven door private equity – in toenemende mate in het teken van fusies en overnames. Maar welke partijen hebben zich nu eigenlijk gespecialiseerd in fusie- en overnamebegeleiding?

De redactie van Accountancy Vanmorgen besloot om dat in kaart te brengen, althans een eerste aanzet daartoe te geven. Hoe ziet de Nederlandse markt van specialisten in fusies en overnames – in de branche zelf meestal Mergers & Acquisitions (M&A) genoemd – eruit? Wat zijn dat voor partijen en wat zijn hun specialisaties?

Geen eenvoudige opgave, want het betreft een veel minder duidelijk afgebakende markt dan pakweg die van accountantskantoren zelf. Bovendien zijn er veel bedrijven actief waarbij M&A slechts één onderdeel is van een breder spectrum aan bedrijfsactiviteiten. We besloten dan ook om geen ranglijst te maken op basis van omzet, zoals we bij accountantskantoren met de AV-Top 50 wél doen. Dat zou niet te doen zijn.

Het aantal medewerkers is al iets minder lastig boven water te krijgen, en brengt toch enige ordening aan. Sommige partijen gaven zelf al op hoeveel medewerkers zich met fusies en overnames bezighouden, bij anderen speurden we de website af. Ook daarbij blijven de nodige slagen om de arm geboden, want online informatie is niet altijd eenduidig en medewerkers houden zich soms met meer dan één vakgebied bezig.

Om nog wat meer ordening aan te brengen besloten we niet één, maar vier ranglijsten te maken: accountantskantoren, advocatenkantoren, banken en boutiques. Ander blijft het toch een beetje appels met peren vergelijken. Accountantskantoren en banken hebben soms M&A-teams als bedrijfsonderdeel naast hun hoofdactiviteiten, advocatenkantoren en boutiques zijn soms geheel en soms gedeeltelijk gespecialiseerd in M&A. Het aantal medewerkers dat in de ranglijsten wordt vermeld betreft dus vaak niet het totale aantal medewerkers van een bedrijf, maar het aantal medewerkers dat zich op enige manier met fusies en overnames bezighoudt.

In de categorie boutiques vallen gespecialiseerde bedrijven als Marktlink, Aeternus en BHB Dullemond, maar ook belastingadvieskantoren, consultants en andere M&A-specialisten. In die categorie valt op dat accountantskantoren PIA, Newtone, Unia, Moore DRV en vooral De Jong & Laan de afgelopen jaren nadrukkelijk hebben gekeken naar uitbreiding van hun diensten door overnames van zulke partijen, al dan niet gedreven door private equity.

We besloten tot slot om ook te kijken naar de eventuele focus op specifieke sectoren en specialisaties van de fusie- en overnamepartijen. Handig om iets meer inzicht te krijgen in het profiel van de diverse M&A-teams en -kantoren. Ook hier geldt nadrukkelijk niet de pretentie dat het een compleet overzicht betreft. De ranglijsten zijn een eerste poging tot het geven van meer inzicht in een boeiende sector, en zullen volgend jaar hopelijk nog een stuk completer zijn.

Ranglijsten fusies en overnames

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/