We hebben oog voor de cijfers en de persoon

Waar ondernemers voor belangrijke keuzes staan, zorgt Groenewegen & Lukaart voor helderheid, houvast en richting. Met inzicht in zowel zakelijke als persoonlijke belangen helpen zij bij trajecten waar strategie, emotie en financiële precisie samenkomen.

Groenewegen & Lukaart is specialist op het gebied van fusies, overnames en bedrijfswaarderingen. Erik Brouwers, partner: “Vanuit onze vestigingen in Rotterdam, Breda, Huizen en Goes werken we voor bedrijven in binnen- en buitenland. We begeleiden met name familiebedrijven bij belangrijke strategische beslissingen en hebben niet alleen oog voor de cijfers, maar ook voor de persoon.”

Precisie, structuur en ervaring

Afhankelijk van de behoefte begeleidt het team van adviseurs zowel volledige aan‑ en verkooptrajecten als specifieke onderdelen daarvan. “Onze trajecten bestrijken het hele speelveld”, licht partner Rutger Groenewegen toe. “Van waarderingen uitvoeren en onderhandelingen voeren tot biedingen uitbrengen en intentieverklaringen opstellen. We coördineren bovendien het due-diligenceproces, begeleiden de contractuele afspraken en zorgen voor een zorgvuldige vastlegging. Elk onderdeel vraagt om evenveel precisie, structuur en ervaring.”

Conflictsituaties

Het kantoor wordt regelmatig ingeschakeld bij aandeelhoudersconflicten of zakelijke geschillen waarbij een onafhankelijke waardebepaling of schadeberekening is vereist. Brouwers: “Veel familiebedrijven ontstaan vanuit een ondernemende oprichter en groeien vervolgens door. Naarmate het bedrijf groter wordt, zijn rollen en verantwoordelijkheden niet altijd scherp vastgelegd. Vooral bij latere generaties kan dat leiden tot onderlinge spanningen. Familieleden hebben dezelfde aandelenbelangen, maar hun inzet, visie of werkethiek kunnen uiteenlopen. Die verschillen stapelen zich op en kunnen uiteindelijk uitmonden in een conflict. Als zo’n situatie escaleert, kunnen wij als onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld om de waarde van de aandelen te bepalen.”

Hoewel waarderingsrapporten regelmatig een sleutelrol spelen in conflictsituaties met tegenstrijdige belangen, moeten de details zorgvuldig worden onderbouwd, vindt Brouwers. “In ons vak is het heel belangrijk afspraken en uitgangspunten altijd goed vast te leggen. Mocht er ooit een conflict ontstaan, dan helpt een solide documentatie om procedures te doorlopen, zonder onnodige escalatie. Denk bijvoorbeeld aan een aandeelhoudersovereenkomst, waarin is vastgelegd wat er gebeurt als de samenwerking minder goed verloopt of een aandeelhouder zijn belang wil overdragen.”

Contact Belastingdienst

Het kantoor voert regelmatig waarderingen uit bij bedrijfsopvolging, overlijden van aandeelhouders of werknemersparticipaties. Brouwers: “De fiscale consequenties hiervan, zoals schenk- en erfbelasting, komen soms pas jaren na de aangifte aan het licht. De Belastingdienst neigt dan vaak naar een hogere waarde, terwijl belastingplichtigen juist een lagere waarde prefereren. Een professioneel onderbouwde waardering door onze register valuators helpt bij het afstemmen met de fiscus. Dankzij onze ervaring en het constructieve contact met de betrokkenen vanuit de fiscus begeleiden we deze discussies effectief, zodat ondernemers met vertrouwen aan tafel zitten, ook als belangen uiteenlopen.”

Inzicht in wet- en regelgeving en weten welke belangen er kunnen spelen, is in alle aspecten van het werk essentieel. Daarom beschikt elke medewerker binnen het kantoor over een stevige vaktechnische basis en het vermogen betrouwbare, goed onderbouwde analyses op te stellen. Groenewegen: “We zijn generalisten en overzien het totale speelveld, begrijpen de onderlinge verhoudingen en weten welke krachten er achter de schermen spelen. In familiebedrijven zijn stakeholders zelden alleen de formele aandeelhouders. Vaak spelen familieleden een stille maar doorslaggevende rol, soms letterlijk aan de keukentafel.”

De corporate finance‑specialisten van Groenewegen & Lukaart werken vaak nauw samen met accountants en fiscalisten. “Hun kennis van de geschiedenis, structuur en dynamiek van een onderneming geeft ons de context die nodig is om tot een volledig en zorgvuldig advies te komen. Tegelijkertijd hebben we in verkooptrajecten, bijvoorbeeld tijdens het due-diligenceonderzoek, specifieke financiële input nodig. Samenwerking is voor ons dus essentieel”, licht Brouwers toe. “Datzelfde geldt voor de afstemming met salarisadministrateurs en juristen.”

Aandachtspunten tijdig herkennen

Volgens Groenewegen is het essentieel de samenwerking in een zo vroeg mogelijk stadium op te zoeken. “Als we tijdig kunnen meekijken, zorgen we ervoor dat alle deelgebieden op elkaar aansluiten en het verkooptraject optimaal wordt voorbereid. Zo kunnen we een onderneming zorgvuldig klaarstomen voor een toekomstige verkoop. In deze fase richten we ons onder meer op het werkkapitaal, de juridische en fiscale structuur en het verminderen van afhankelijkheden. In de praktijk blijkt dat de bestaande structuur lang niet altijd optimaal is voor een verkoop. Denk aan situaties waarin vastgoed in een aparte bv is ondergebracht terwijl de werkmaatschappij los daarnaast hangt. Als dergelijke onderdelen niet binnen één verkoopbare structuur vallen, kan dat leiden tot extra kosten voor de koper die zullen doorwerken in de koopprijs.”

Die vroege samenwerking is volgens Brouwers ook belangrijk omdat de manier waarop er wordt gekeken naar bedrijfswaarderingen is geprofessionaliseerd. “Het gaat niet meer over het eigen vermogen plus correcties. Er wordt veel kritischer gekeken naar de daadwerkelijke verdiencapaciteit. Historische cijfers geven daarbij richting, maar de echte waarde ligt in de

toekomst, in het potentieel. Om dat goed te beoordelen, is een nauw samenspel tussen

accountant, fiscalist, jurist en corporate financespecialist noodzakelijk. Door die disciplines te verbinden, ontstaat een goede waardering.”

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.