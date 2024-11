AV-Top 50 | Nearshoring: meer dan zomaar een paar extra handen

In Servië zijn Becky en The Finance Generation al enkele jaren actief met nearshoring: een Europees antwoord op offshoring, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd in verafgelegen landen als India en Zuid-Afrika. Beide bedrijven bedienen Nederlandse accountants. In beide gevallen kwam het idee voort uit eigen capaciteitsproblemen. Becky is inmiddels met drie kantoren actief in voormalig Joegoslavië: twee in Belgrado en een in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Sjoerd Heijmans en zijn compagnons groeiden met hun administratiekantoor IBEO in 2016 zo hard dat de website op een bepaald moment op zwart moest omdat de capaciteit ontbrak om alle klanten te bedienen. Via vrienden in Servië werd een oplossing gevonden. “We namen iemand aan en dat bleek een schot in de roos. En als dat voor ons werkt, werkt het voor iedereen, dachten we.” Becky telt inmiddels meer dan vijftig klanten en ruim tweehonderdvijftig medewerkers en richt zich voornamelijk op de samenstelpraktijk.

Schaalbaarheid

The Finance Generation heeft zich primair gefocust op het auditspecialisme. “Het idee is ontstaan vanuit The Audit Generation”, zegt partner René van Diermen. “We wilden daarmee het capaciteitsprobleem oplossen, kwaliteit leveren en verdere groei faciliteren. De schaalbaarheid in Belgrado van auditprofessionals leidt tot stabiliteit omdat daarmee de arbeidsmarktkrapte wordt opgelost.” In de zoektocht naar kwaliteit leidde het netwerk naar de Balkanregio. “Mijn broer Mark van Diermen, CEO van

The Audit Generation, heeft een ex-EY-auditor benaderd om samen een bedrijf op te starten met als doel de beste auditwerkgever van Belgrado te worden. Zo is het balletje gaan rollen.” Het nieuwe bedrijf is eerst alleen gaan werken voor The Audit Generation. “Later ben ik ingestapt om het bedrijf The Finance Generation verder op te bouwen. Inmiddels maken meer dan tien kantoren gebruik van onze diensten.

We verwachten de komende twee jaar door te groeien naar ruim honderd auditprofessionals

in de Balkanregio.”

Geen wantrouwen

Maar wat is nearshoring nu precies? “Wij bouwen teams die voor de lange termijn specifiek voor één kantoor aan de slag gaan”, legt Van Diermen uit. “We zijn dus geen uitzendorganisatie of outsourcingspartner. Daarmee borg je kennis, kwaliteit en een kantoorspecifieke manier van werken. Het zijn echt collega’s op afstand. Wij zorgen voor een fijne plek om te werken in Belgrado en een cultuur waarbinnen onze auditors kunnen groeien.” Ook Becky werkt met een vast team per opdrachtgever en heeft bewust niet gekozen voor outsourcing. Heijmans: “Wij willen een team op afstand bieden, want elk kantoor heeft zijn eigen manier van werken. Het voordeel is dat je een veel betere band hebt tussen de Nederlandse en Servische teams. In plaats van angst en wantrouwen ontstaat er vriendschap.”

Klant bepaalt

Nearshoring is meer dan zomaar een paar “extra handjes” inzetten. “Wij gaan eerst met het kantoor in gesprek over de portefeuille die ze bij ons willen onderbrengen”, legt Van Diermen uit.

“We brengen in kaart welke mensen daarvoor nodig zijn. Daarna maken we een shortlist van kandidaten. De opdrachtgever bepaalt met wie er een gesprek volgt en maakt de uiteindelijke selectie.” Dat is essentieel, zegt Van Diermen: “Er moet een wederzijdse klik zijn: ook de kandidaat moet graag willen werken voor het kantoor. Het wervingsproces kan bij Becky naar de wensen van de klant worden ingericht, geeft Heijmans aan. “Het proces ligt in principe bij ons. We krijgen het hele jaar door aanvragen; omdat we weten dat we continu mensen nodig hebben, proberen we doorlopend contacten te leggen. Daarnaast krijgen we soms wel tachtig aanmeldingen per week van mensen die bij ons willen werken. We kunnen mede daardoor altijd snel geschikte profielen aanbieden aan nieuwe klanten.”

Serieus aanpakken

Nearshoring moet je serieus aanpakken, vinden Heijmans en Van Diermen. “We adviseren nooit om met drie assistenten te beginnen, want dan ben je als partnerteam vanuit Nederland heel druk”, zegt die laatste. “Het is beter om in het begin al een senior aan te nemen.” En een team van twee mensen vanuit Servië voor je laten werken moet niet het doel zijn, zegt Heijmans. “Je moet als kantoor wel de ambitie hebben om het team te laten groeien. Die groei kun je alleen bereiken door het op te bouwen en gestructureerd aan te pakken. We werken met univer­sitair geschoolde mensen die perspectief willen hebben. Wil je iemand alleen facturen voor je laten verwerken, dan stappen mensen na een jaar of twee weer op.”

Tekst: Rob van de Laar

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/