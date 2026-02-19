Due diligence bij overname: waarom urenregistratiedata goud waard is

Private equity is inmiddels stevig doorgedrongen tot de accountancysector. Steeds meer kantoren krijgen te maken met investeerders, buy-and-build strategieën en schaalvergroting. Fusies en overnames zijn daardoor geen uitzondering meer, maar een structureel onderdeel van de markt.

Waar vroeger vooral werd gekeken naar omzet, klantenportefeuille en reputatie, ligt de nadruk vandaag op iets anders: de stabiliteit en voorspelbaarheid van het verdienmodel. Oftewel, hoe solide is de winst op de lange termijn? En juist daar blijkt urenregistratie van onschatbare waarde.

Moderne due diligence: verder kijken dan financiële historie

Traditioneel begint een due diligence-onderzoek bij de jaarcijfers: omzet, EBITDA en kostenstructuur. Maar deze data kijkt per definitie achteruit. Ze laten zien wat er is gebeurd, niet hoe duurzaam dat resultaat is.

Investeerders willen daarom steeds vaker inzicht in de operationele werkelijkheid achter de cijfers. Denk aan vragen zoals:

Hoe wordt omzet daadwerkelijk gerealiseerd?

Waar zitten structurele inefficiënties?

Welke teams leveren de meeste bijdrage aan marge?

Hoe schaalbaar is het bedrijfsmodel?

Zonder inzicht in bestede uren blijven dit aannames. Urenregistratie maakt zichtbaar hoe tijd, capaciteit en opbrengsten zich tot elkaar verhouden én waar waarde ontstaat of juist verloren gaat.

Productiviteit per team: waar zit de echte motor?

Binnen accountantskantoren bestaan vaak grote verschillen in productiviteit tussen teams, disciplines of vestigingen.

De samenstelpraktijk kan bijvoorbeeld sterk geoptimaliseerd zijn, terwijl adviesdiensten afhankelijk zijn van enkele sleutelfiguren. Urenregistratie maakt dit concreet door inzicht te geven in:

Declarabele uren per FTE.

Verhouding tussen declarabele en niet-declarabele tijd.

Structurele verschillen in prestaties tussen teams.

Voor investeerders is dit cruciaal. Een organisatie die leunt op enkele toppresteerders is minder schaalbaar dan een kantoor dat draait op stabiele processen en consistente teamprestaties. De onderliggende vraag in due diligence is dan ook vaak simpel: is de omzet overdraagbaar en schaalbaar of persoonsgebonden?

Winst per klantsegment: omzet zegt niet alles

Veel kantoren werken met vaste prijsafspraken. Dat geeft klanten duidelijkheid, maar kan intern risico’s opleveren wanneer opdrachten structureel meer tijd vragen dan begroot.

Zonder inzicht in werkelijk bestede uren blijft winstgevendheid per klant een blinde vlek. Urenregistratie laat zien:

Welke klantgroepen structureel meer tijd vergen.

Waar veel afstemming, correcties of spoedwerk zit.

Welke sectoren juist bovengemiddeld renderen.

Investeerders kijken niet alleen naar omzetvolume, maar naar de kwaliteit ervan. Ze willen weten:

Zit er ruimte voor herprijzing?

Zijn bepaalde segmenten structureel verlieslatend?

Is de marge afhankelijk van enkele grote klanten?

Een kantoor dat dit inzicht paraat heeft, toont grip op zijn businessmodel.

Niet-declarabele uren: kostenpost of strategische investering?

Niet-declarabele tijd is onvermijdelijk. Denk aan opleiding, overleg en innovatie. Maar wanneer deze tijd structureel oploopt zonder analyse, kan dit wijzen op inefficiëntie. Investeerders letten daarom scherp op:

De verhouding tussen declarabele en niet-declarabele uren.

Procesinefficiëntie.

Tijdverlies door gebrekkige planning.

Goede urenregistratie maakt onderscheid tussen bewuste investeringen (zoals kwaliteitsverbetering) en verborgen verspilling.

KPI’s die écht tellen in een overnameproces

Steeds vaker draait due diligence om operationele KPI’s en veel daarvan zijn direct gebaseerd op tijdsbesteding.

Realisatiegraad

De verhouding tussen begrote en bestede uren geeft inzicht in pricing en procesbeheersing. Structurele afwijkingen kunnen duiden op verkeerde inschattingen of scope problemen.

Leverage-model

Een gezond model betekent dat werk op het juiste niveau wordt uitgevoerd. Te veel uitvoerend werk op partnerniveau beperkt schaalbaarheid. Investeerders analyseren daarom:

Het aandeel partneruren.

De verdeling tussen junior, medior en senior medewerkers.

De mogelijkheden om taken efficiënter te verdelen.

Efficiëntie per dienst

Niet elke dienstverlening levert dezelfde marge op. Ureninzicht maakt duidelijk hoeveel tijd gemiddeld nodig is per opdrachtsoort. Dit is niet alleen relevant voor investeerders, maar vooral waardevolle input voor het management zelf voor:

Standaardisatie.

Tariefstrategie.

Strategische focus.

Van uren schrijven naar waarde sturen

Private equity kijkt niet naar uren als administratieve verplichting, maar als bron van waardecreatie op basis van meetbaarheid. Want de sector verschuift zichtbaar:

Van omzetdenken naar margedenken.

Van intuïtie naar datagedreven sturing.

Van terugkijken naar vooruitplannen.

Urenregistratie vormt daarbij de basis. Niet als doel, maar als strategische databron.

Forecasting: grip op de toekomst

Historische uren bieden een sterke basis voor voorspellingen. Ze geven inzicht in:

Capaciteitsbehoefte.

Seizoensinvloeden.

Verwachte omzet per dienst.

Impact van groei of overnames.

Voor investeerders verlaagt dit onzekerheid. Voor het kantoor betekent het betere planning en voorspelbare winstontwikkeling.

Urenregistratie als fundament voor groei en overnames

In een overnametraject is urenregistratie geen bijzaak. Het laat zien waar waarde wordt gecreëerd, waar marges verbeterbaar zijn en waar risico’s schuilen. Kortom, wie wil groeien of zich wil voorbereiden op een toekomstige verkoop, heeft betrouwbare operationele data nodig.

Aan de slag met automatische urenregistratie?

