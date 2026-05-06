Legitieme portie en box 3: fiscus neemt standpunt in

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze de erfgenamen in hun aangifte rekening moeten houden met een legitieme portie, die op de peildatum nog niet is opgeëist door de legitimaris.

Aanleiding

Na het overlijden van de alleenstaande erflater wordt de nalatenschap verdeeld over de erfgenamen. Een kind (hierna: legitimaris) van de erflater is bij testament onterfd. Drie jaar na het overlijden van de erflater raakt deze legitimaris hiervan op de hoogte. De legitimaris eist vervolgens zijn legitieme portie van de reeds verdeelde nalatenschap op.

Vragen

Mogen de erfgenamen in box 3 rekening houden met de mogelijkheid dat de legitimaris aanspraak kan maken op zijn legitieme portie? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de erfgenamen voor de voorgaande kalenderjaren als de legitimaris drie jaar na overlijden van de erflater aanspraak maakt op zijn legitieme portie?

Antwoorden

Vanaf het moment dat de legitimaris aanspraak heeft gemaakt op zijn legitieme portie, kan deze aanspraak als schuld in box 3 in aanmerking worden genomen bij de erfgenamen. Dat heeft geen fiscale gevolgen voor de grondslag sparen en beleggen van de erfgenamen op eerdere peildata tussen het overlijden van de erflater en het aanspraak maken door de legitimaris. Nee, op dat moment heeft de legitimaris nog geen aanspraak gemaakt op zijn legitieme portie en staat nog niet vast dat de legitieme portie daadwerkelijk zal worden opgeëist. Omdat nog geen sprake is van een opeisbare schuld is het niet mogelijk voor de erfgenamen om de aanspraak op de legitieme portie als schuld in box 3 in aanmerking te nemen.

