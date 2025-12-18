Van Breukelen (de Jong & Laan): ‘Kantoren in de rij om zich aan te sluiten’

Dat de consolidatie in de accountancy over zijn hoogtepunt heen is, noem topman Jurgen van Breukelen van de Jong & Laan onzin. In het Financieele Dagblad zegt hij: ‘Sinds Waterland investeerde in De Jong & Laan zijn er zeventig kantoren geweest die met ons in gesprek wilden.’

Elke maandagmorgen heeft Van Breukelen overleg over de build and buy-strategie. ‘Het duurt maar een halfuurtje en het gaat meestal via Teams,’ legt Van Breukelen uit in het FD. ‘We nemen de lijstjes van kantoren door die zich misschien willen aansluiten.’ Op jacht gaan hoeft niet, want kantoren staan in de rij om zich aan te sluiten, zegt hij. ‘Er is veel belangstelling.’

Veranderschuw

Van Breukelen gelooft in de strategie. De vraag naar controles en advies neemt toe, somt hij op, maar het aantal mensen dat daarvoor beschikbaar is, is op zijn best stabiel. Investeringen in digitalisering en AI moeten het personeelsgebrek opvangen. Kleinere accountantskantoren kunnen dat lastig volhouden. Accountants zijn ook nog eens een vrij conservatieve beroepsgroep zonder aandrang om te veranderen. ‘Externe investeerders brengen die verandering makkelijker teweeg’, meent Van Breukelen. ‘Dus voor private equity is de combinatie van een stabiele en groeiende organisatie in een snel consoliderende markt een heel logische investeringscase.’

9 kantoren erbij

De Jong & Laan groeit hard. Sinds Van Breukelens in het najaar van 2024 bij het kantoor begon, sloten twaalf partijen zich aan, waarvan negen in 2025. Ook het aantal partners steeg, van 30 tot 56. Dat zijn vooral de wat jongere partners van overgenomen kantoren die ervoor kiezen de verkoopopbrengst van hun aandelen te herinvesteren in De Jong & Laan, legt Van Breukelen uit. In de AV-Top 50 eindigde het kantoor dit jaar op plek 6.

Lokale markt

Doel van de strategie is landelijke dekking. De Jong & Laan zoekt daarom vooral naar kantoren in het zuiden van het land. In het FD ontkracht Van Breukelen de vaak geuite beschuldiging dat private equity vooral uit is op kostenbesparing. Waterland heeft niet de intentie om regiokantoren te sluiten omdat de winstmarges hier minder hoog zijn, vertelt de topman. ‘Wij zitten in de midmarket, mkb-plus, tot €500 mln omzet, veel familiebedrijven. Het helpt als je een kantoor in een bepaalde regio hebt. Maar het is eigenlijk nog belangrijker dat collega’s in regio’s werken én wonen. Bij de lokale Rotary zitten, of op de volleybalclub. Je leert je klanten zo door en door kennen.’

Doorverkopen

Welk toekomstscenario ziet Van Breukelen voor zich? Op een gegeven moment zal Waterland zijn aandelen willen verkopen. Aan wie? ‘Een grotere private-equity-investeerder, die het bedrijf weer een stap verder brengt, misschien door De Jong & Laan-achtige firma’s internationaal te combineren’, stelt Van Breukelen. En daarna? ‘Als je drie stappen verder denkt, kan op termijn een keer een verschuiving plaatsvinden naar andere types investeerders. Pensioenfondsen, staatsinvesteringsfondsen, andere langetermijnbeleggers.’

Bron: FD