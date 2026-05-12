De ‘S’ van slimme ondernemers: hoe Syfers adviseert met vooruitstrevende technologie 

Syfers, een vooruitstrevend administratie- en belastingadvieskantoor uit Zoetermeer, profileert zich niet als een traditionele verwerker van bonnetjes, maar als een proactieve partner voor ondernemers door heel Nederland.

In een gesprek tussen Layla (Bizzcontrol), Ivo en Niels (Syfers), werd de kracht van een moderne samenwerking in de accountancysector duidelijk onder de loep genomen.

De ‘S’ van Slimme Ondernemers

Syfers onderscheidt zich door een sterke focus op innovatie en een unieke bedrijfscultuur. De naam zelf draagt hun filosofie uit: de S staat voor slimme ondernemers en de Y voor vooruitstrevende gedachten, ideeontwikkeling en software. Het kantoor is er specifiek op gericht om mkb-klanten de tools te geven die nodig zijn om niet alleen de huidige status te begrijpen, maar vooral om goed te kunnen ondernemen en vooruit te kijken.

Volgens het team van Syfers is hun grootste kracht de combinatie van een gedreven, kundig team en een informele werksfeer. De cultuur is een essentieel onderdeel van hun succes; er wordt hard ingezet op een aangename werkplek, compleet met wekelijkse borrels aan hun eigen bar en regelmatige teamuitjes naar het buitenland. Deze sterke interne basis en teamsfeer stellen hen in staat om met passie en veel kennis naast de ondernemer te staan.

Efficiëntie als Sleutel tot Advies

De integratie van Bizzcontrol binnen Syfers dient twee cruciale doelen:

Interne efficiëntie: In een sector waar tijd schaars is, wordt efficiëntie steeds belangrijker. Door processen te automatiseren, komt er tijd vrij voor wat er écht toe doet: advies en het letterlijk naast de klant staan.

Externe waarde: Met de tool kan Syfers complexe data vertalen naar begrijpelijke, visuele rapportages, prognoses en cashflow-statements. Dit geeft de klant de richting en steun die zij nodig hebben om hun bedrijf te sturen.

De samenwerking wierp direct vruchten af. Mede door de intensieve training en begeleiding van Bizzcontrol, heeft Syfers in korte tijd al meer dan 430 klanten succesvol op het platform aangesloten. “Het maakt de informatie tastbaar,” aldus Niels. In een interactieve omgeving kunnen klanten direct vragen stellen en gaan de cijfers echt leven, in plaats van dat zij alleen statische informatie toegezonden krijgen.

Lage drempels, hoge snelheid

Wat Bizzcontrol volgens Syfers uniek maakt in het IT-landschap, is de enorme betrokkenheid en laagdrempeligheid. Waar andere IT-partijen soms traag reageren of wensen niet horen, fungeert Bizzcontrol als een klankbord.

“De drempel is heel laag om te sparren over specifieke klantwensen,” legt Syfers uit. De ondersteuning helpt hen wanneer zij tegen technische uitdagingen aanlopen of wanneer een klant zeer specifieke behoeften heeft. Juist omdat een ondernemer snel door wil schakelen, is de korte reactietijd van Bizzcontrol een doorslaggevende factor in hun dagelijkse werking.

Blik op de Toekomst

Als grootste privately-owned kantoor van Nederland blijft Syfers ambitieus. Hun doel is om de beschikbare inzichten nog beter te vertalen voor de klant, zodat zij een proactieve koers kunnen blijven varen. Hun advies aan andere kantoren is dan ook helder: kijk niet alleen naar de rapportagekant, maar focus op de behoeften van je interne organisatie.

Zorg dat medewerkers ‘in controle’ zijn over hun eigen werkzaamheden voor de klant; dat creëert de rust en ruimte voor het ‘baanbrekende gesprek’. Wanneer je de spreadsheet sluit en de interactieve dialoog opent, ontstaat de echte meerwaarde voor de ondernemer.

