Belastingadviseur verhoord wegens fraudeverdenking

De Fiod heeft deze week een Eindhovenaar aangehouden. Zijn Delftse administrateur en belastingadviseur werd verhoord. Ze worden verdacht van het ontduiken van bijna drie ton aan belasting.

Een bedrijfspand is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale administratie. Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een boekenonderzoek van de Belastingdienst naar de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting over de jaren 2020 tot en met 2023. Uit dat onderzoek blijkt dat de 29-jarige verdachte uit Eindhoven inkomsten heeft ontvangen die niet of onvolledig zijn verantwoord in belastingaangiften. De inkomsten liepen via hemzelf en via een holding waarvan hij enig aandeelhouder is.

Adviseur stelde facturen op

Bovendien zijn belastingaangiften structureel niet of niet tijdig ingediend. Door de holding verschuldigde omzetbelasting is niet of niet tijdig betaald. “Tijdens een gesprek met de Belastingdienst is verklaard dat een adviseur verantwoordelijk was voor de administratie en het verzorgen van de belastingaangiften. Ook zou deze adviseur namens de holding verkoopfacturen hebben opgesteld. De 38-jarige verdachte uit Delft wordt gezien als deze adviseur.” Op basis van het boekenonderzoek zijn diverse fiscale correcties vastgesteld. Het totale vermoedelijke fiscale nadeel bedraagt € 280.000.