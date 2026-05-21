Van plannen naar praktijk (2): veranderen vraagt geen plan, maar ritme

Sandra Ohm laat in de blogserie ‘Van plannen naar praktijk’ zien waarom gedrag, ritme en keuzes bepalend zijn voor echte verandering in accountancy. In deel 2: ritme.

Je hebt een duidelijke strategie. De plannen liggen klaar, de ambities zijn uitgesproken. En toch blijft het stil. Herkenbaar? Je bent niet de enige. In veel kantoren zit het probleem niet in de richting, maar in de uitvoering.

In de eerste blog van de serie ‘Van plannen naar praktijk’ ging het over gedrag als bepalende factor in verandering. Maar hoe zorg je dat dat gedrag ook echt verandert? In deze tweede blog laat ik zien waarom verandering vaak vastloopt en hoe ritme het verschil maakt in de praktijk.

Het probleem is niet het plan

In mijn vorige blog ging het over gedrag als bepalende factor in verandering. De logische vervolgvraag is dan: hoe organiseer je dat? Wat ik in de praktijk zie: kantoren hebben zelden een tekort aan plannen. Er zijn strategiedocumenten, sessies, initiatieven en goede ideeën. Maar na de aftrap gebeurt er iets voorspelbaars. Iedereen gaat weer door met het dagelijkse werk. En precies daar verliest verandering het.

De waan van de dag wint altijd

Verandering wordt vaak ingericht als een project: er worden sessies georganiseerd, plannen worden uitgewerkt en keuzes worden vastgelegd. Maar daarna? Dan verdwijnt het naar de achtergrond. Want zolang verandering geen onderdeel is van het dagelijks werk, wint de praktijk het altijd van het plan. Niet omdat mensen niet willen. Maar omdat hun werk gewoon doorgaat.

Wat werkt: ritme

De kantoren die succesvol stappen maken, doen iets anders. Zij maken verandering onderdeel van hun ritme. Niet als iets extra’s, maar als onderdeel van de vaste werkwijze. Dat zie je bijvoorbeeld terug in:

overleggen waarin ook ontwikkeling wordt besproken

leidinggevenden die actief gedrag benoemen

teams die structureel reflecteren op hun manier van werken

Geen grote ingrepen, maar wel consequente handelingen. En precies dat maakt het verschil.

Gedrag concreet maken

Ritme werkt alleen als duidelijk is wat er moet veranderen. Veel kantoren blijven hangen in praten over ‘proactief adviseren’ en ‘meer klantgericht werken’. Maar wat betekent dat concreet? Wanneer stel je bijvoorbeeld een andere vraag aan je klant? Wanneer plan je bewust een adviesgesprek? Hoe concreter je dit maakt, hoe groter de kans dat mensen het ook echt gaan doen.

De rol van leidinggevenden

Hier ligt een cruciale rol voor leidinggevenden. Niet alleen richting geven, maar vooral het goede voorbeeld geven, gedrag benoemen (positief en corrigerend) en blijven herhalen. Niet eenmalig, maar elke week opnieuw. Want verandering ontstaat niet in plannen, maar in gedrag dat wordt gezien, benoemd en herhaald.

Wat kun je morgen al doen?

Wil je verandering echt op gang brengen? Begin klein en concreet:

Plan één vast moment per week

Maak ontwikkeling onderdeel van je overlegstructuur.

Kies één gedragsverandering

Niet tien tegelijk, maar begin met één duidelijke focus.

Niet tien tegelijk, maar begin met één duidelijke focus. Benoem wat je ziet

Goed gedrag versterken werkt sneller dan alleen bijsturen.

Goed gedrag versterken werkt sneller dan alleen bijsturen. Maak voortgang zichtbaar

Wat gaat beter? Deel het, herhaal het.

Veranderen vraagt geen perfect plan, het vraagt ritme. Want uiteindelijk is niet wat je bedenkt bepalend, maar wat je morgen en overmorgen daadwerkelijk anders doet.

Sandra Ohm is oprichter van OHM Advies en begeleidt accountants- en administratiekantoren bij organisatieontwikkeling, strategie en leiderschap, met een sterke focus op de ontwikkeling naar een proactieve en toekomstbestendige adviesorganisatie.