Door accountant ingeschakeld coachingsbureau blijkt eigen bedrijf: klacht wegens belangenverstrengeling

Zaak nr: 25/2700 Wtra AK

Die klant is een particuliere zorginstelling in Lochem. De instelling moet een raad van toezicht instellen maar worstelt met de regelgeving. De accountant komt met een coachingsbureau op de proppen. Uiteindelijk wil de directrice van de zorginstelling de vrouw van de accountant, die bij dat bureau werkt, als voorzitter van de raad van toezicht hebben. De accountant ziet er geen probleem in: hij bouwt de nodige waarborgen in, zegt hij. Maar de directrice van de zorginstelling wist naar eigen zeggen niet dat het coachingsbedrijf in handen was van de accountant.

,,Die raad van toezicht was bevoegd om de accountant te benoemen en te ontslaan. ,De voorzitter van de raad van toezicht is getrouwd met de accountant die de jaarrekening opstelt”, schetst jurist Marcel Senders de situatie namens de klager. Hij meent dat de vrouw zich als eigenaar van het coachingsbedrijf uitgaf. In een mail aan de directrice schrijft ze dat zij bij haar man uitkwam. ,,Maar dat is niet zijn expertise. Hij verwees je door naar mijn bedrijf.” Volgens de klager is hier sprake van belangenverstrengeling. Die bedreiging adresseerde de accountant pas achteraf door twee accountants om advies te vragen. De beklaagde accountant heeft daarnaast een rechtstreeks financieel belang in het coachingsbedrijf dat was ingeschakeld. Dat ontkent hij niet., maar inhoudelijk is hij niet bij dat bureau betrokken.

De accountant heeft volgens zijn raadsman Joost Vetter tijdig bedreigingen van belangenverstrengeling ondervangen met waarborgen. Zo heeft hij slechts een keer per jaar contact met de raad van toezicht en verlaat zijn vrouw de vergadering zodra de financiën besproken worden. ,,Zij zal zich daar niet mee bemoeien en ze zal zich van stemming onthouden. Ook geldt de afspraak dat ze niet met elkaar spreken over de gang van zaken binnen de zorginstelling.” Het was volgens de advocaat de directrice die de vrouw van de accountant dringend verzocht om voorzitter van de raad van toezicht te worden. Ze had haast, want ze was toen al maanden te laat met het instellen van die raad.

‘Faillissement’

De accountant wordt ook verweten dat hij op de eerste vergadering van de raad van toezicht in het voorjaar van 2025 plots meldde dat de zorginstelling in direct gevaar was. In de jaarrekening van 2023 stond nog geen continuïteitsvoorbehoud. ,,Dat geeft de boodschap dat er geen twijfel bestaat over het voortbestaan. En krap elf maanden later spreekt hij over een dreigend faillissement”, zegt jurist Senders. Volgens advocaat Vetter kwam dit door nieuwe informatie. De Belastingdienst had de accountant gebeld dat het vanwege openstaande posten van tienduizenden euro’s overwoog met een dwangbevel te komen en de bankrekening van het zorgtehuis in beslag te nemen. Bovendien had de directrice net akkoord gegeven voor de verbouwing van de serre van het monumentale pand voor een half miljoen euro. ,,Ik had vragen over haar veel te hoge uitgavenpatroon”, zegt de accountant over een gesprek dat hij had met de directrice. Met 340.000 euro gaf ze in 2024 een ton meer uit dan het eindresultaat. Het woord ‘faillissement’ zou hij ook in een direct gesprek met de directrice al hebben geuit. Van dat gesprek en ook van de eerste vergadering van de raad van toezicht zijn echter geen verslagen overgelegd.

De klager ontkent dat de accountant met haar sprak over een mogelijk faillissement voordat hij dit in de raad van toezicht benoemde. ,,Een heel kwalijke zaak. Hij heeft geschetst dat ik na 22 jaar failliet ga. We huisvesten oudere en kwetsbare mensen.” De accountant meent dat de directrice dat gesprek niet aan wilde gaan. En hij zag het als zijn taak om zijn zorgen met de raad van toezicht te delen. Maar bij dat gesprek was zijn vrouw gewoon aanwezig. ,,Dat was omdat dit de eerste vergadering van de raad was”, zegt de accountant. Daarmee schond hij wel direct meteen een van zijn waarborgen. Al was dat volgens de accountant met instemming van de raad en de directrice.

De tuchtrechter doet over circa 12 weken uitspraak.