Van specialist naar sparringpartner: Waarom Marloes koos voor de Master Integraal Adviseur MKB

Toch combineert ze nu, op haar 45e, haar baan in de financiële dienstverlening met de Master Integraal Adviseur MKB (MIAM) van de HAN. Een opleiding die haar niet alleen inhoudelijk verder brengt, maar haar ook anders laat kijken naar ondernemers, advieswerk en zichzelf.

Jij hebt meer in je mars!

Marloes werkt als adviseur in zakelijke schadeverzekeringen bij Sturris BV in Varsseveld. Daarnaast adviseert ze ondernemers over inkomen en vermogen. Toch begon haar loopbaan heel anders. “Na de middelbare school wilde ik vooral mijn eigen geld verdienen”, vertelt ze. “Ik heb jarenlang op de markt gestaan. Daar leer je trouwens snel rekenen.” Maar de opmerking van een oud-docent bleef hangen: Marloes, je hebt veel meer in je mars. De financiële crisis van 2008 bracht haar op een nieuw spoor. Ze oriënteerde zich op ander werk en kwam via een beroepentest uit bij de financiële sector. Vanaf 2012 schoolde ze zich om via een mbo-opleiding Bank- en Verzekeringswezen, gevolgd door de deeltijdopleiding Financial Services Management aan de HAN en een post-hbo tot Registeradviseur Verzuim en Inkomensmanagement. In september 2025 startte ze met de Master Integraal Adviseur MKB.

Breder kijken dan alleen het eigen vakgebied

Wat haar aanspreekt in de master, is vooral de verbreding van haar rol als adviseur. Marloes: “Vaak ben je opgeleid voor één specifiek onderdeel: pensioenen, hypotheken, verzekeringen of de jaarrekening. Maar als integraal adviseur kijk je veel breder naar de onderneming en de ondernemer. Door de MIAM ben je niet meer alleen specialist op jouw stukje, maar kijk je naar alles wat er speelt binnen een onderneming en welke uitdagingen er zijn.”

Nu verken ik eerst het hele speelveld

Marloes: “In een adviesgesprek verken ik nu eerst het hele speelveld. Waar ligt iemand wakker van? Welke ontwikkelingen spelen er? Hebben we overal wel naar gekeken? Pas daarna ga je nadenken over oplossingen. Daarbij hoef je niet overal zelf het antwoord op te hebben. Je kijkt ook hoe je vanuit je eigen netwerk de juiste mensen kunt aanhaken.” Juist dat laatste bleek voor haar een belangrijk inzicht. “Ik ben moeder van vier dochters, gescheiden en gewend om alles zelf op te lossen. Ik had altijd het gevoel dat ik direct zelf een antwoord moest hebben. Tijdens deze opleiding leer ik juist om niet meteen in de oplossingsmodus te schieten.”

De adviseur als hoofdaannemer

Volgens Marloes krijgen mkb-ondernemers steeds meer op hun bord. “Denk aan duurzaamheid, personeelstekorten, bedrijfsopvolging, digitalisering en zero-emissiebeleid.” Daarom groeit de behoefte aan één sparringpartner die overzicht houdt. “Ondernemers willen niet tien verschillende aanspreekpunten, maar iemand die meedenkt, verbanden legt en de juiste specialisten inschakelt.” Ze vergelijkt die rol met een hoofdaannemer. “Iemand die overzicht houdt en alles bij elkaar brengt.” Dat vraagt ook iets van accountants en financieel adviseurs, denkt ze. “AI neemt steeds meer routinematig werk over. Juist daardoor wordt het menselijke gesprek belangrijker. Daar zit straks de toegevoegde waarde.”

Van verzekeringsvraag naar ondernemingsvraag

Tijdens de opleiding werkt Marloes aan een praktijkopdracht bij een recyclebedrijf. Daarbij merkt ze hoe anders ze inmiddels gesprekken voert met klanten. “Normaal komt iemand met een concrete vraag: is iets verzekerbaar? Of hoe regelen we dit voor personeel of pand? Nu stel ik andere vragen. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf? Welke mensen heb je daarvoor nodig?” Dat levert soms verrassende gesprekken op. “Bij dat recyclebedrijf bleek personeel eigenlijk het grootste vraagstuk. Hoe krijg je goede mensen binnen? Hoe houd je ze vast? En voelen medewerkers wel voldoende vertrouwen en verantwoordelijkheid?”

Een studie die mij verandert

“De master vraagt veel tijd en inzet”, vertelt Marloes eerlijk. Vooral het eerste halfjaar vond ze intensief. “Je krijgt complexe casussen en weet in het begin niet precies wat er van je verwacht wordt. Je moet presenteren, analyseren, samenwerken en kritisch reflecteren.” Maar ze noemt de opleiding vooral verrijkend. “Je krijgt niet alleen veel theoretische bagage, maar je wordt ook gespiegeld in hoe je communiceert, luistert en reageert.” Daarbij spelen persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie een grote rol. “Ik dacht altijd dat ik best goed luisterde. Maar ik merk nu hoe snel je toch invult voor een ander. Veel gaat op automatische piloot.”

Werkgevers zien de verandering ook

Dat haar werkgever investeert in deze opleiding, zegt volgens Marloes veel over de veranderingen in de branche. “In de verzekeringswereld verschuift de rol van productadviseur naar risico-adviseur. Je moet breder kunnen meedenken met ondernemers.” Ze merkt dat gesprekken steeds vaker gaan over strategie, groei, personeel en risico’s op de lange termijn. “De opleiding Master Integraal Adviseur MKB helpt mij om een stevigere gesprekspartner te worden. Niet alleen als verzekeringsadviseur, maar als sparringpartner voor ondernemers. Daar hebben mijn werkgever, onze klanten en ik nu al veel profijt van.”

Meer weten?