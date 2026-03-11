WTS gaat met private equity fiscale hegemonie van de big four aanvallen

De Zweedse investeerder EQT, dat eerder in Duitsland belastingadviesbedrijf WTS opzette, gaat nu ook de Britse markt op en heeft voormalig EY-kopstuk Jeff Soar daar aan het roer gezet.

Soar was tien jaar partner tax & law bij EY in het Verenigd Koninkrijk en bovendien hoofd van de wereldwijde juridische tak. Nu is hij samen met tien partners WTS UK gestart. Binnen vijf jaar wil het bedrijf gegroeid zijn tot meer dan 100 medewerkers en de dominante positie van de big four in belastingadviesdiensten aanvallen. Met de doelstellingen zou WTS in 2031 al zijn gegroeid tot 60% van de Britse belastingpraktijk van EY.

Geen banden met auditpraktijk

Als tax-specialist heeft WTS de handen vrij, waar Deloitte, KPMG, PwC en EY bij belastingadvies rekening moeten houden met regels rondom mogelijke belangenconflicten vanwege de eigen auditpraktijken en daarmee gepaard gaande beperkingen in welke klanten wel en niet bediend mogen worden. Soar wijst op EY’s geflopte project Everest, dat tot doel had de adviestak af te splitsen, maar stuitte op bezwaren bij partners. “Everest heeft de ogen van mensen wel een beetje geopend voor een andere aanpak.”

EQT heeft een budget van ruim een half miljard om het WTS-netwerk verder uit te bouwen in Europa. European Business Magazine plaatst de stap in de bredere context van private equity in accountancy, waarbij onder meer het Britse Grant Thornton een meerderheidsbelang verkocht aan PE-partij Cinven en de Britse herstructureringstak van KPMG werd afgesplitst en ondergebracht bij investeerders. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal nieuw geregistreerde zakelijke dienstverleners met private investeerders de afgelopen drie jaar aanzienlijk gegroeid.

WTS ook in Nederland vertegenwoordigd

Vorig jaar stapte EQT als investeerder – niet als aandeelhouder – in de Duitse WTS-tak, goed voor € 250 miljoen omzet op jaarbasis. Direct daarna werd al de fiscale praktijk van advocatenkantoor Baker McKenzie ingelijfd. In Nederland wordt het WTS-netwerk vertegenwoordigd door Svalner Atlas Advisors, in 2024 ontstaan door een fusie van de Scandinavische Svalner Group en het Nederlandse Atlas Fiscalisten. Het telt 400 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Amsterdam, Kopenhagen, Göteborg, Helsinki, Oslo, Stockholm en Turku.

EQT is Europa’s grootste PE-partij, met een portefeuille van vele tientallen bedrijven. In Nederland alleen al heeft EQT geïnvesteerd in twintig bedrijven, met name in de biowetenschappelijke hoek. Gemiddeld stap EQT na een jaar of zeven à acht weer uit een bedrijf. Soms gebeurt dat al na een jaar, soms wordt pas na twaalf jaar gedesinvesteerd.