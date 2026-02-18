Kosten wegvervoer stijgen sterk door vrachtwagenheffing

De Nederlandse transport- en logistieksector groeit in 2026 naar verwachting met circa 1 procent in volume. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van ING Research. Vooral in het wegvervoer lopen de kosten stevig op door de invoering van de vrachtwagenheffing en hogere lonen.

Tegelijkertijd profiteert de consumentengerichte logistiek van aantrekkende bestedingen, terwijl het industrieel vervoer achterblijft.

Meer druk op wegvervoer

Halverwege dit jaar wordt in Nederland de vrachtwagenheffing ingevoerd. Door betalen naar gebruik en beprijzing van uitstoot stijgen de kosten voor transporteurs netto met 7 tot 8 procent. Daarbovenop komen hogere loonkosten van ruim 4 procent. Per saldo betekent dit voor veel ondernemers een kostenstijging van meer dan 10 procent.

Volgens sectoreconoom Rico Luman van ING vergroot de kilometerheffing de prikkel om te investeren in elektrische vrachtwagens. Tegelijkertijd vraagt de maatregel om strak financieel beheer, omdat de marges in het wegvervoer traditioneel dun zijn. Uit een inventarisatie van ondernemersorganisatie Evofenedex blijkt dat bijna de helft van de opdrachtgevers over de heffing wil onderhandelen, wat directe doorberekening bemoeilijkt. De opbrengsten van de heffing worden teruggesluisd naar verduurzaming van de sector.

Tweedeling in goederenstromen

De vooruitzichten verschillen sterk per deelsector. Pakketvervoerders en logistiek dienstverleners profiteren van stijgende consumentenuitgaven. De e-commercemarkt groeit nog altijd, mede door een toename van bestellingen bij Chinese webwinkels. ING ziet dat het aantal transacties bij Chinese platforms in 2025 met 12 procent is gestegen.

Daar staat tegenover dat het transport van industriële grondstoffen onder druk blijft staan. Vooral energie-intensieve sectoren zoals de chemie zorgen voor minder vervoersvraag. In de havens van Port of Rotterdam en Port of Antwerp-Bruges groeit de containeroverslag, maar blijft het vervoer van bulkgrondstoffen achter. Ook het kolenvervoer via binnenvaart en spoor neemt verder af.

Positief is dat de Duitse economie naar verwachting weer groeit, wat extra transportbewegingen via Nederland als logistieke toegangspoort kan opleveren.

Luchtvaart loopt tegen grenzen aan

In de luchtvaart is de ruimte beperkt. Op Schiphol steeg het aantal vluchten het afgelopen jaar tot 477.500, vrijwel gelijk aan de voorlopig vastgestelde bovengrens van 478.000. Het nieuwe kabinet wil Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, maar dat gebeurt dit seizoen nog niet.

Groei moet daarom komen van grotere toestellen en efficiënter gebruik van start- en landingsrechten. Door beperkte productie bij vliegtuigbouwers blijft de wereldwijde vlootcapaciteit echter krap. ING verwacht dat daardoor meer Nederlandse reizigers zullen uitwijken naar luchthavens over de grens.

Herstel openbaar vervoer hapert

Het herstel van het openbaar vervoer na corona verloopt stroef. In 2025 lag het aantal check-ins net onder 95 procent van het niveau van 2019. De tarieven voor treinkaartjes zijn sinds begin 2025 in twee stappen met gemiddeld 13 procent verhoogd. Die prijsstijging remt het verdere herstel, vooral onder lagere inkomensgroepen.

Al met al schetst ING een beeld van een sector met gemengde vooruitzichten: lichte volumegroei, maar oplopende kosten en blijvende onzekerheid in internationale handelsstromen.

Het volledige voorutizicht van ING is hier te vinden.