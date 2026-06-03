Belastingdienst verkoopt auto’s van taxibedrijf

De auto’s zijn eerder dit jaar in samenwerking met de politie Amsterdam opgespoord en in beslag genomen. In mei zijn de eerste negen auto’s al verkocht. De overige auto’s worden vanaf deze maand online verkocht.

Geen btw-aangifte gedaan

De Belastingdienst startte een onderzoek naar een vennootschap die was opgericht met behulp van een katvanger. Het bedrijf had kort na de oprichting al een fors wagenpark met taxi’s die grotendeels uit het buitenland waren geïmporteerd. Voor een deel van de auto’s is na de import geen btw-aangifte gedaan.

Uit onderzoek blijkt dat zulke fraude vaker voorkomt binnen de taxibranche, aldus de fiscus. ‘Vennootschappen worden opgericht met behulp van een katvanger en worden korte tijd gebruikt als taxibedrijf. Taxiritten worden uitgevoerd door individuele chauffeurs die de voertuigen van de vennootschap huren. Over de omzet wordt vervolgens geen btw afgedragen. Wanneer er vragen ontstaan, worden de voertuigen overgedragen aan een nieuw opgerichte vennootschap. De oude vennootschap blijft achter met belastingschulden en de opzet begint opnieuw.’

Kentekens geblokkeerd

De Belastingdienst sloeg de handen ineen met de Amsterdamse politie om deze vorm van fraude op een nieuwe manier te bestrijden. Kort na het constateren van de misstanden werden de kentekens van de voertuigen geblokkeerd waardoor overdracht aan een nieuwe vennootschap niet meer mogelijk was. Vervolgens zijn de taxi’s door de politie opgespoord en in beslag genomen. Een deel werd aangetroffen tijdens controles en een ander deel, na onderzoek, in een loods in Rotterdam.