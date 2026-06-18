Vier verdachten aangehouden voor btw-fraude

Op 26 mei werden twee mannen van 36 en 27 jaar en twee vrouwen van 42 en 56 jaar aangehouden. De verdachten zijn afkomstig uit Spijkenisse, Almere, Breda en Leeuwarden. Hun woningen en vijf bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere zijn doorzocht. Tijdens de actie legde de FIOD beslag op bijna 500.000 euro aan contant geld. Ook werden elektronica, een auto, cadeaubonnen, gegevensdragers en fysieke en digitale administratie in beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven verdacht in de lopende onderzoeken.

Signalen Belastingdienst

De onderzoeken kwamen voort uit bevindingen van de Belastingdienst. De FIOD vermoedt dat de verdachten betrokken zijn bij btw-fraude rond de handel in consumentenelektronica. Volgens de opsporingsdienst werden producten binnen de Europese Unie ingekocht door zogenoemde ploffers: ondernemingen die wel btw in rekening brengen aan afnemers, maar deze belasting vervolgens niet afdragen aan de fiscus. De goederen zouden daarna voornamelijk zijn doorverkocht aan ondernemingen die gelieerd zijn aan een van de hoofdverdachten. Door het bewust niet of onjuist indienen van aangiften omzetbelasting zou de Belastingdienst aanzienlijke btw-bedragen zijn misgelopen.

Oplichting

Naast belastingfraude worden een 36-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Tilburg verdacht van oplichting. Volgens de FIOD zouden zij als koper en verkoper hebben samengewerkt om een online platform te benadelen. Het betreffende platform deed aangifte, waarna de zaak werd meegenomen in het bredere FIOD-onderzoek. Het geschatte nadeel voor de Nederlandse Staat bedraagt ongeveer 1,25 miljoen euro.