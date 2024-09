Nog geen stijgende lijn in kwaliteit Britse audits

De Britse beroepsorganisatie ICAEW zou graag verbetering zien in de auditkwaliteit, maar die is bij toetsing van controles het afgelopen jaar nog niet gesignaleerd.

De ICAEW brengt jaarlijks een rapport uit over de monitoring van uitgevoerde controles. Van de 761 bekeken audits kreeg in het seizoen 203-2024 71% het stempel ‘good’ of ‘generally acceptable’. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar. Volgens de NBA-tegenhanger leverden de grote accountants een sterke prestatie met een score van 88% op de niet-OOB-controles. ‘Daarbuiten waren er veel wisselingen van controlerend accountant als gevolg van de zesjaarstermijn waarop bedrijven van auditor moeten wisselen.’ Daarom is een vergelijking volgens de ICAEW moeilijk te maken. 8% van de audits kreeg de beoordeling ‘vereist significante verbetering’.

‘Licht teleurstellend’

De beoordelaars moesten de meest complexe en uitdagende controles selecteren. ‘Daardoor is het resultaat niet per se representatief voor de gemiddelde controlekwaliteit. Die is vermoedelijk hoger.’ Wel vindt Rama Krishnan, voorzitter van het Audit Registration Committee, het licht teleurstellend dat de kwaliteit niet is verbeterd. Zo ligt het percentage als goed beoordeelde audits nog onder de 75 tot 76% die voor de coronacrisis gebruikelijk was. ‘Er zijn aanwijzingen dat de auditkwaliteit onder druk staat door uitdagende marktomstandigheden met een nog niet eerder vertoonde verschuiving van complexe controles van grote naar kleinere kantoren. Daardoor moeten die kleinere kantoren hun risico- en kwaliteitsprocessen snel opschalen. We zouden graag meer zicht hebben op die beweging, zodat we proactief kunnen controleren of kantoren de juiste expertise en ervaring hebben om die complexere audits uit te voeren.’

Krishnan juicht het dan ook toe dat de ICAEW het wil verplichten om het aannemen van nieuwe audit-opdrachten die binnen bepaalde criteria vallen te melden bij de ICAEW.